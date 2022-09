"Un maldito secreto", así se titula el nuevo libreto de Aldo Miyashiro. | Fuente: Difusión

Después de un receso en la dramaturgia de seis años, Aldo Miyashiro regresa con "Un maldito secreto", obra de teatro cuyo libreto es de su autoría y en la que también asume el cargo de director. Solo se presentará por 12 funciones en el Nuevo Teatro Julieta, desde el 29 de septiembre hasta el 16 de octubre.

Producida por la Asociación Cultural La Pasión, esta pieza narra la historia de Manuel, un joven de 17 años que organiza una cena para presentarle a sus padres la persona con la que se quiere casar junto con su familia.

Los padres del protagonista se llevan una gran sorpresa cuando descubren que sus invitados son su cocinera y su chofer, respectivamente, progenitores de la novia de su hijo. Nadie aprueba el matrimonio, pero estos jóvenes no están dispuestos a renunciar a su amor.

Lo nuevo de Aldo Miyashiro cuenta con un elenco conformado por Reynaldo Arenas, Ximena Arroyo, David Carrillo, Sylvia Majo, Gilberto Nué, Marcos Vicuña y Erick Martínez. Además, es el debut actoral de su hijo con Érika Villalobos, Mikael Miyashiro.

"Un maldito secreto", de Aldo Miyashiro, se estrenará el 29 de septiembre en el Nuevo Teatro Julieta. | Fuente: Difusión

Aldo Miyashiro sobre su nueva obra de teatro

En un comunicado de prensa, Aldo Miyashiro manifestó que "Un maldito secreto" nace de "la necesidad de hablar sobre lo que en nuestro país"; es decir, acerca de "los problemas por raza, por clase, por cuánto dinero tenemos, por cuál es nuestra orientación sexual, por ser diferentes".

"Eso, en un país eminentemente mestizo, es duro, es grave, es algo que no se va con el pasar de los años, y hace que no nos entendamos como patria", añadió el también conductor de "La Banda del Chino". Asimismo, calificó el proceso de ensayos como "increíble" gracias al reparto con el que ha venido trabajando.

"Cuento con actores y actrices con muchísima trayectoria, a los que les sumo jóvenes talentos, que en algunos casos debutan en escena como mi hijo Mikael Miyashiro, con quien es un placer trabajar y acompañarlo en su debut", indicó.

Aldo Miyashiro expresó su alegría de este montaje, en el que aseguró que los asistentes podrán "reír, pero a la vez sentir la pegada de saber que todos somos parte de este problema que no nos deja crecer como país".

El dato

Obra: "Un maldito secreto"

Dirección y libreto: Aldo Miyashiro

Elenco: Reynaldo Arenas, Ximena Arroyo, David Carrillo, Sylvia Majo, Gilberto Nué, Marcos Vicuña, Erick Martínez y Mikael Miyashiro.

Fechas: Del 29 de septiembre al 16 de octubre

Horarios: De jueves a domingos, a las 8 p.m.

Lugar: Nuevo Teatro Julieta (pasaje Porta 132, Miraflores)

