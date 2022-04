André Silva protagoniza "Roberto Zucco", obra de teatro que se reestrena el 21 de abril, en el Centro Cultural Ricardo Palma. | Fuente: Andina/Difusión

Roberto Zucco es un prófugo de la justicia que tiene las manos manchadas con sangre de su propia familia, y volverá a mancharlas en su violenta huida. Esta obra de teatro del francés Bernard-Marie Koltès, que causó gran revuelo al momento de su estreno (hace poco más de 30 años), vuelve a montarse con André Silva a la cabeza del elenco y bajo la dirección de Roberto Ángeles.

RPP Noticias habló con André Silva sobre esta vertiginosa puesta en escena, que combina despliegue físico, música, drama y humor negro. También aprovechamos para preguntarle sobre el éxito de “No me digas solterona 2”, la nueva temporada de “Luz de Luna” y su reciente participación en el 50 aniversario de los Kjarkas.

“Roberto Zucco” se estrena este jueves 21 de abril en el Centro Cultural Ricardo Palma, e irá de jueves a domingo, durante las próximas tres semanas. Las entradas están disponibles en Joinnus: S/ 35 para el público general y S/ 30 para estudiantes y jubilados.



André, ¿qué tan importante es para ti hacer teatro?

Importantísimo. El entrenamiento actoral en sí lo descubro haciendo teatro. El contacto con el público te mantiene completamente vivo y atento, además desarrollas más la escucha, que es una herramienta fundamental para los actores. Además, en el teatro el público es testigo de un acontecimiento irrepetible, y para los actores que vemos y sentimos la reacción del público, también lo es. Esta retroalimentación constante hace que nuestro trabajo sea maravilloso, provechoso y sustancioso.

¿Cómo te sientes volviendo al teatro presencial?

Es algo maravilloso. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer tres funciones presenciales y el impacto en el público fue genial. Ahora, esta temporada de tres semanas nos emociona muchísimo. Felizmente, el escenario de la pandemia es otro, lo que nos permite actuar con más tranquilidad. El público viene al teatro con más confianza y dispuesto a entretenerse, y “Roberto Zucco” es una gran posibilidad para ello.

¿Cómo fue la recepción de “Roberto Zucco” en las primeras oportunidades?

Esta es la tercera reposición de la obra, lo cual nos dice que ha gustado; además, recibió buenas críticas. Tanto el elenco como su director, Roberto Ángeles, estamos muy a gusto. Si bien se trata de una obra oscura, el personaje tiene chispazos de luz que hacen que uno se identifique con él y lo acompañe.

¿Cómo construiste el personaje?

Fue un proceso increíble. Partimos del juego y la improvisación. Walter Ramírez, el asistente de dirección, nos ayudó a construir los personajes. Ha sido una búsqueda sin miedo, en la que hemos arriesgado muchísimo. Más que otra obra, esta es un salto de fe, de creer en lo que estamos haciendo. Por eso, ahora disfrutamos de un montaje totalmente vertiginoso, donde el público no descansa ni un solo instante.





"Roberto Zucco" tiene un gran despliegue físico por parte de sus actores. | Fuente: Difusión

En la obra hay un notorio despliegue físico.

Hemos explorado muchísimo a nivel corporal, por lo que hay mucho desgaste físico y vigor. Incluso, combinamos algunos elementos de danza y circo en el montaje. No es una obra naturalista: el cúmulo de emociones que está teniendo un personaje, esa cosa revuelta dentro de su ser, la vamos a ver de manera plástica, de manera expresionista en el montaje.

¿Qué le transmite al público una obra como “Roberto Zucco”?

Es una obra totalmente vigente. En la sociedad actual, vivimos al 200%; llevamos una vida de vertiginosidad y no descansamos. Los jóvenes tienen que hacer más de lo debido para poder salir adelante, y esa es la ruta de “Roberto Zucco”. Esta vorágine de situaciones constantes que le pasan al personaje son un poco el reflejo de la sociedad en que vivimos.

¿Qué otro tema importante toca la obra?

Hemos dejado de lado la preocupación que debemos tener todos por el tema de la salud mental. Roberto Zucco es un personaje insano, que ha tenido una infancia muy dura y carece de afecto. Finalmente, la cárcel no lo ha rehabilitado: ha sido un condensador de toda su violencia. Y esto lo vemos a diario: tenemos la sensación de que un delincuente no sale de la cárcel rehabilitado, sino más avezado. Esta obra revela la necesidad de preocuparnos por la salud mental.

¿Cómo tomas la repetición a “No me digas solterona 2”?

Es increíble que, a pesar del tiempo, el público nunca perdió la expectativa por ver esta película. Iba a estrenarse en el 2020, pero por la pandemia no se pudo. En la primera semana hemos hecho cerca de 90 mil personas, y eso es producto del impacto que tuvo la primera. Espero que la gente siga apostando por el cine nacional, porque la única forma de crecer es haciendo películas.

Hace unos días, acompañaste a los Kjarkas en la celebración de sus 50 años.

Fue un gran honor formar parte de esa celebración y cantar en el Teatro Municipal, totalmente lleno, ha sido una experiencia maravillosa. Los Kjarkas son una institución musical; no cualquier grupo cumple 50 años, y sabemos que su música ha recorrido todo el mundo, y a donde van son un éxito.

También se viene la segunda temporada de “Luz de Luna”, ¿qué nos espera?

Creo que el público se quedó con muchas más ganas de seguir viendo a estos personajes que cautivaron todo el 2021. Fuimos el programa más visto a nivel nacional, y la expectativa es muy alta. Esa mezcla de drama con música y dosis de comedia ha gustado muchísimo y estamos preparando un estreno que va a dar mucho que hablar. He leído los guiones y están increíbles; me he sorprendido con las cosas que van a pasar.

¿Planeas sacar música propia?

No, por el momento estoy abocado a mi trabajo de actor. La música la estoy desarrollando a través de este personaje del León de la Cumbia, y constantemente estoy grabando canciones de la mano de Juan Carlos Fernández y mi profesora de canto Isabel Iñigo. Yo respeto mucho a los cantantes; es una carrera difícil, de constancia y mucho aprendizaje, y siempre he dicho que soy un actor que está desarrollando el talento del canto y aprendiendo en el camino.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.