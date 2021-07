Bruno Odar sobre su nueva obra virtual “Correspondencia”: “Es una nueva forma de hacer teatro”

Bruno Odar se ha embarcado en una aventura poco convencional para el teatro, pero que se ajusta bastante a la forma cómo él se siente más cómodo: lejos de estructuras, con mayor libertad y rozando la improvisación. Bajo esta visión, el actor coincidió con la propuesta de la directora argentina Eva Halac y se sumó a la obra fílmica-teatral “Correspondencia”.

Esta obra es una adaptación libre de las conversaciones -mediante correspondencia- que mantuvieron los dramaturgos Antón Chéjov (Bruno Odar) y Máximo Gorki (Emanuel Soriano) durante la época prerrevolucionaria rusa, a finales del siglo XIX, pero ubicada en la Lima actual.

En conversación con RPP Noticias, Bruno Odar y Eva Halac contaron detalles sobre el reto de presentar este obra híbrida que explora diversos espacios físicos, sentimientos y reacciones, sin la ayuda de un guión, que surgieron durante los ensayos y grabación de “Correspondencia”.

“‘Correspondencia’ trata sobre dos escritores que quieren encontrarse presencialmente y no pueden. Hay una delgada línea entre la realidad y la ficción y eso es muy cercano a lo que vivimos por la pandemia”, cuenta Odar.

“No tienen que saber quiénes son Chéjov y Gorki para ver la obra, que lo que contamos es lo que se ve”, aclara la directora Eva Halac.

Explorando la libertad

En esta obra las historias de aquella Rusia convulsionada se corresponden con imágenes de la Lima actual donde la cámara registra a Bruno Odar y Emanuel Soriano en sus casas, en la calle, en un cruce de tiempos y espacios.

“Elegí fragmentos que nos representaran hoy, donde sentimos que el tiempo no cambió, donde seguimos siendo los mismos y donde las situaciones tampoco cambian mucho”, señala la directora y explica que su apuesta radica en que los actores puedan hacer uso libre del espacio (de sus casas) sin dejar de explorar sus motivaciones más íntimas.

Entrevista Bruno Odar sobre la obra fílmica-teatral "Correspondencia".

Es así cómo Bruno Odar ha logrado tener la libertad de poder interpretar a un Chéjov alejado del “mundo antiguo” y traerlo a la Lima actual donde los elementos tecnológicos también están presentes. “Eva (Halac) nos dio la carta abierta para que se incluyan los accidentes, que sea espontáneo y que sea una especie de documental corto”, cuenta el actor.

“Lo que menos he pensado es en construir un personaje. Eva (Halac) quería que en un momento rozaran la ficción y la vida real. Me gustó porque sale de lo común y deja que vaya surgiendo mientras se va grabando”, comenta Bruno Odar. “Me gusta ese tipo de puesta en escena. No me gustan los espacios convencionales, me gusta salir fuera del teatro integrar al público, mezclarlo con una realidad que se crea entre espectadores y actores. Me gusta mucho la espontaneidad”

Maestro y alumno

Bruno Odar y Emanuel Soriano, así como Antón Chéjov y Maximo Gorki, comparten la experiencia de ser maestro y alumno, y si hay algo que caracteriza a estos actores es su gusto por percibir los retos y dejar atrás los “convencionalismos”.

“He sido profesor de Emanuel y él es un joven actor que arriesga... Si Eva (Halac) se hubiera encontrado con actores más conservadores los resultados no hubieran sido los mismos. He conocido actores pegados a la letra y estos riesgos no quieren asumir. La vida nos ha juntado y fue un placer”, comenta Odar.

Sobre “Correspondencia”

La proyección virtual de esta obra forma parte de la cuarta edición del Festival de Creación Escénica Contemporánea SÓTANO 2. Dirigida por Eva Halac y con la actuación de Bruno Odar y Emanuel Soriano estará disponible el viernes 2 y sábado 3 de julio del 2021 a las 8:30 pm en la plataforma Joinnus.

Entrada general: S/ 20.00

Entradas a la venta en la plataforma de Joinnus live

https://live.joinnus.com/

