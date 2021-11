Denise Arregui protagoniza el monólogo "Relatos inconexos", dirigido por Paola Vicente. | Fuente: Difusión

De regreso al teatro presencial. Tras mantenerse alejada de las tablas debido a la pandemia de la COVID-19, la actriz Denise Arregui vuelve con "Relatos inconexos", una propuesta teatral en código de autoficción, dirigida por la dramaturga Paola Vicente.

La obra tendrá dos funciones, programadas para el 11 y 12 de diciembre, y plantea seis relatos inconexos, pero unidos entre sí por el cordón umbilical de los recuerdos familiares, sueños que había olvidado la protagonista y dolores que empiezan a cerrar.

Estas dos únicas presentaciones de "Relatos inconexos", articulado en torno a un monólogo que Denise Arregui pondrá en marcha, se realizarán en el Teatro Ricardo Palma, ubicado en Miraflores. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Joinnus.

Denise Arregui pone en marcha una historia que muestra la sanación de esas heridas que se pensaban olvidadas. | Fuente: Difusión

El mundo interior de "Relatos inconexos"

En "Relatos inconexos", Denise Arregui será Paola (la autora), a la vez que la narradora y los personajes de seis historias escritas durante la pandemia. Hurgando en su propia historia, la protagonista empezará a sanar esas heridas que pensaba olvidadas.

Además, encontrará la libertad que solo la escritura puede darle en tiempos de muerte y encierro. Relatos (in)conexos es una experiencia escénica y audiovisual sobre mirar nuestro propio mundo interior cuando el mundo sólo podía verse desde ahí.

Sobre la gestación de la obra, Paola Vicente convocó a Denise Arregui en septiembre de este año. Así surgió esta obra que parte de una colección de relatos literarios y culminará con un cortometraje en un intento por volar desde el teatro a lo audiovisual.

Denise Arregui es actriz de teatro y televisión. Ha actuado para obras como "Criadero" y "Ruido", y para producciones como "Misterio", "Los exitosos Góme$", entre otras. Además, es conductora del programa cultural "Teatro en grande".

El dato

Obra: "Relatos inconexos"

Funciones: 11 y 12 de diciembre

Teatro: Centro Cultural Ricardo Palma (Av. Larco 770, Miraflores)

Entradas a la venta en Joinnus

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.