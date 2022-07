La actriz Ebelin Ortiz interpretará a la estrella de jazz, Billie Holiday, en una obra de teatro. | Fuente: V&V comunicaciones

La actriz Ebelin Ortiz protagonizará "El ocaso de una estrella", obra de teatro que lleva a los escenarios la vida de la estrella de jazz estadounidense, Billie Holiday. Su estreno está programado para el 16 de julio en el Teatro Ricardo Blume, de Jesús María.

La pieza teatral, escrita por el dramaturgo estadounidense Lanie Robertson, hace un recorrido por la vida de la famosa cantante norteamericana, quien a través de catorce canciones nos cuenta la difícil situación que venía atravesando en esos momentos, casi los últimos de su existencia.

Bajo la dirección de Mateo Chiarella y la coproducción de Aranwa Teatro y Carlos Arana, "El ocaso de una estrella" representa también todo un acontecimiento en la carrera de Ebelin Ortiz, según confesó en un comunicado de prensa.

"Interpretar a Billie Holiday ha sido un sueño toda mi vida", comentó la actriz peruana, quien además ha tenido que atravesar por una preparación vocal exhaustiva para afrontar este nuevo reto en su trayectoria.

La sola mención de su nombre evoca en su público la imagen de una cantante de jazz, de prodigiosa voz y vida turbulenta, pero que se ha convertido en una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género musical, junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald.

Billie Holiday aterriza en el teatro peruano

El título original de la puesta en escena es “Lady Day at the Emerson’s Bar and Grill”, y ha llegado a exhibirse en distintos países, recogiendo las mejores críticas en cada uno de ellos. Incluso fue filmada y transmitida por HBO en el 2016, obteniendo una gran recepción.



"Ebelin Ortiz tiene la madurez y fuerza para llevar a cabo este papel. Ebelin nos contará la vida de Billie, acompañada por un pianista: Francisco Haya de la Torre", comentó el director de la obra, Mateo Chiarella, quien resaltó las virtudes del teatro donde se pone en escena, pues "puede ser fácilmente adaptado a la idea de un bar, que es donde ocurre la obra".

Por su parte, el productor Carlos Arana anotó: "El proyecto en sí mismo necesita de una gran interpretación y de una estrella ya que básicamente es uno de los últimos conciertos de Billie Holiday (ocurre en marzo de 1959 y ella muere en julio de 1959). No solo es un concierto sino una historia humana que refleja la decadencia en la que estaba sumida, sin mermar el brillo de sus canciones y de lo estupenda artista que fue".

Entre los numerosos reconocimientos que obtuvo la obra de teatro figuran los Tony Awards, Drama Desk Award y Outer Critics Circle Awards, y nominaciones al Emmy Award y Screen Actors Guild Award.

El dato

Obra: "El ocaso de una estrella"

Lugar: Teatro Ricardo Blume (Jr. Huiracocha 2160, Jesús María)

Temporada: 16 de julio al 23 de octubre

Horarios: jueves, viernes, sábados y lunes a las 8 p.m.; domingos a las 7 p.m.

Entradas: a la venta en Teleticket

