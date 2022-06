Norma Martínez y Fiorella Pennano en "La poeta", obra de teatro de David Planell. | Fuente: Difusión

Juntas por primera vez sobre el escenario, las actrices Norma Martínez y Fiorella Pennano protagonizan "La poeta", una obra del dramaturgo español David Planell que se estrenará el próximo 24 de junio a las 8 p.m. en el Teatro de Lucia, ubicado en Miraflores.

Planell es un reconocido escritor y director español, cuatro veces nominado en los premios Goya y ganador de galardones como la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián o la Biznaga de Oro y Plata en el Festival de Málaga.

Es este mismo realizador, autor de las cintas "Siete mesas de billar francés" y "La vergüenza", quien también dirige a Norma Martínez y Fiorella Pennano en esta pieza teatral cuyo libreto bebe de "El periodista y el asesino", icónico ensayo de Janet Malcolm sobre la dudosa ética periodística.

Además, según apuntó un comunicado de prensa de la obra, el texto también está inspirado en toda una tradición vinculada a figuras criminales, cuyo antecedente más notorio es "A sangre fría" de Truman Capote.

En "La poeta", Norma Martínez da vida a una periodista en busca del éxito editorial. | Fuente: Difusión

Sinopsis de "La poeta"

En "La poeta", una periodista, ansiosa de publicar un libro que se convierta en un superventas, ofrece clases de escritura a una convicta por asesinato a cambio de que esta le cuente su vida para construir una novela.

Así, a lo largo de este intercambio, conoceremos las intenciones ocultas de cada una de ellas hasta llegar a un desenlace sorprendente que subvierte los roles de poder. Sin embargo, este es solo el punto de partida argumental de la historia.

Porque en la obra protagonizada por Norma Martínez y Fiorella Pennano se teje una historia de dos mujeres de distintas generaciones, que comparten su pasión por la literatura y el arte, y su lucha por perdonar sus propias carencias y errores.

El resultado es un duelo actoral que pone en relieve los límites de la amistad, la lealtad y el perdón, y plantea la manera en que la expresión artística ayuda a superarnos y desear ser mejores seres humanos.

Esta obra es una producción de Animalien, productora fundada por Fiorella Pennano y Norma Martínez, que desde el 2017 crea proyectos teatrales y audiovisuales presentados con éxito en el Perú y el extranjero.

Norma Martínez y Fiorella Pennano vienen creando proyectos teatrales juntas desde el 2017. | Fuente: Difusión

El dato

- Dirección y dramaturgia: David Planell

- Elenco: Norma Martínez y Fiorella Pennano

- Estreno: viernes 24 de junio

- Funciones: de jueves a sábado, a las 8 p.m.; domingo a las 7 p.m.

- Lugar: Teatro de Lucia (Calle Bellavista 512 Miraflores)

- Entradas: disponibles en la plataforma Joinnus, desde S/ 60

