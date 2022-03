El dramaturgo Eduardo Adrianzén vuelve al teatro con "Cuídate de mí", su obra inédita. | Fuente: V&V comunicaciones

Después de casi un año, el dramaturgo Eduardo Adrianzén verá puesta en escena otra de sus obras. Se trata de "Cuídate de mí", pieza inédita que se estrenará en el teatro de la Asociación de Artistas Aficionados (AAA) el próximo sábado 19 de marzo, bajo la dirección de Leo Cubas y un elenco conformado por Sonia Seminario, Ximena Arroyo, Pold Gastelo, Ivi Cordero y Joel Soria.

Como muchas de sus creaciones, esta también está enmarcada en un proceso histórico y busca echar luces sobre nuestros temores más atávicos. Compuesta por cuatro historias, situadas en épocas distintas de Lima, Adrianzén contó a RPP Noticias que "el miedo es el leitmotiv de la obra". "La primera historia [que transcurre en 1670] es el miedo que provoca la Inquisición", dijo.

"El segundo cuento es el miedo al enemigo invasor, porque es la época de la invasión chilena; el tercero, transcurre en 1964, cuando empiezan las invasiones fuertes en las zonas del Agustino y aparecen los desplazados, y es el terror de las clases altas a que los indios tomen la ciudad, algo vigente y actual; y el cuarto es en el 2022, una historia de cuando terminó la peste", añadió.

¿De dónde surge la idea original de escribir "Cuídate de mí"?

Me interesan los temas. Nunca hago nada si no tengo clarísimo de qué quiero hablar. Y me parecía que el miedo, en los últimos tiempos, ha sido lo que ha movido a este país. Desde el miedo a la enfermedad, a la inestabilidad, al otro, a que nos invadan, a todas esas cosas terribles. Sobre todo Lima, que es una ciudad a la que le fascina asustarse. Es una idiosincrasia que la ves en todos los viajeros que vienen y cuentan la gran capacidad de los limeños para asustarse por cualquier cosa y hacer unas novelas terribles en su cabeza. A partir de ese tema quería ilustrarlo y cómo es algo que nos saca lo peor. En todas las historias, sale lo peor de las personas cuando las posee el miedo. El miedo anula la razón, la lógica. Es una cosa animal, muy instintiva. Si te fijas en toda esta época de la peste, era una negación de la razón.

Y entre tanto desencanto, ¿hay espacio para una visión más optimista?



Me gusta proponer cuentos que te ilustren esa sensación, pero trabajo con un humor cruel, un poco amargo, pero el final es bastante conmovedor, por lo menos. Un final bonito para que la gente piense también lo que ha sido esta peste. Qué han sido estos dos años de porquería y desgracia, y lo que nos queda. No sé si esperanzador, pero sí conmovedor.

No ha sido un año demasiado difícil para ti, en términos profesionales. En el 2021, pudiste poner en escena "¡Somos libres!" y ahora regresas al espacio teatral con "Cuídate de mí".

Ya en el 2021, por suerte, mi amigo Leonardo Torres me llamó para hacer teatro familiar al aire libre. Fue muy exitosa y era volver al teatro con una historia que me gustaba mucho. Justo en esas fechas tuve temporada y fue un regalo maravilloso. Y esta ["Cuídate de mí"] es una obra en un teatro normal, trabajada de manera adulta. No es una comedia familiar, es un drama interesante. Felizmente no tuve tanta para, porque estuve en temporada hasta febrero de 2020, cerramos tres semanas antes de que empiece el desastre. Yo empecé el año con teatro, al año siguiente hice "¡Somos libres!", ahora vuelvo y este año haré un par de cosas más. Así que en realidad no he parado mucho, felizmente. Pero ha sido muy duro para todos.

¿En qué condiciones encuentras la escena teatral después de una tragedia como la pandemia?

Renaciendo. El teatro peruano tuvo su época de oro hasta el 15 de marzo de 2020. Empezamos el 2020 con proyectos maravillosos, con un montón de cosas para hacer, y todo se fue literalmente al demonio. El año 20 fue como ponerle una lápida al teatro peruano y recién el año pasado empezó lentamente otra vez a vivir. Con muy poco público y unos aforos terribles, empezó a volver. Y este año ya es la resurrección: otra vez hay festivales, y hay movimiento. Y no esperamos una prosperidad loca, porque hay gente todavía con miedo, pero ya está pasando. Es volver con mucha ilusión.

Durante el peor momento de la pandemia, muchos apostaron por el llamado "teatro virtual". Pero me parece que preferiste mantenerte al margen de eso.

La verdad que sí. Mis compañeros se inventaron otra forma de seguir contando historias y me parece maravilloso. Pero preferí no entrar al asunto, porque yo hago televisión, entonces, para mí, el teatro tiene una función de ceremonia, ritual, de personas viendo algo directamente. Entonces, [para mí el teatro virtual] se parecía mucho a la televisión. Preferí guardarme hasta que pase, porque estaba convencido de que iba a pasar. Nunca pensé que [la pandemia] sería eterna. Me guardé, pero admiro a mis compañeros que lograron hacer cosas muy buenas. Algunos se volvieron cineastas, hicieron cosas buenísimas en video.

También has continuado escribiendo para la televisión. Eres guionista principal de "Maricucha". Y aunque hablar de fórmulas de éxito es relativo, ¿por qué crees que la telenovela funciona tan bien entre el público?

Porque es comedia. La gente quiere reírse ahora, pasarla bien. Es un público que en este momento no quiere ver mucho drama, esa es mi impresión. Pero Del Barrio Producciones siempre ha hecho en veranos historias de comedia. Todas tienen fórmulas, es un concepto de telenovela cómica y ya, y dentro de eso tiene una estructura telenovelesca. Los que hicieron mucho trabajo teórico sobre la telenovela fueron los brasileros: ellos tienen una franja sobre la telenovela familiar en la que está inscrita la comedia. Hay que tener claro el concepto de la historia: hay melodramones, que he hecho, pero esto no, es comedia ligera, liviana, donde los conflictos nunca son terribles. No hay asesinatos, crímenes ni muertes. A mí me encanta eso. Pero esto es otro estilo, otra tónica.

El dato

Obra: "Cuídate de mí", escrita por Eduardo Adrianzén

Dirección: Leo Cubas

Elenco: Sonia Seminario, Ximena Arroyo, Pold Gastelo, Ivi Cordero y Joel Soria

Fechas: Del 19 de marzo al 3 de abril

Horarios: Viernes y sábados a las 8 p.m. - Domingos a las 7 p.m.

Lugar: Teatro de la Asociación de Artistas Aficionados (jirón Ica 323, Cercado de Lima)

Precios: S/ 35 (general) y S/ 20 (estudiantes)

