Efraín Aguilar se quiebra al anunciar el cierre del Teatro Canout. | Fuente: Facebook / Efraín Aguilar

El conocido director Efraín Aguilar está a punto de cerrar el Teatro Canout el cual dirige desde hace 16 años. La pandemia por el nuevo coronavirus ha traído consecuencias por lo que no puede mantener el lugar.

Sentado en una butaca y con lágrimas en los ojos, el también productor se quebró al contar que, a pesar de que demolerán el lugar que le dio tantas alegrías, seguirá adelante como siempre:

“Tu pasión no te la quita nadie, es inherente contigo. Hasta en un garaje haré teatro”, dijo. El creador de “Al fondo hay sitio” y “Así es la vida” reveló que este lugar cultural pasará a ser demolido:

“Adiós amigo, un adiós eterno. Un día dije que ahí, donde estás parado (al entrevistador), quería que entierren mis cenizas, ahora no se va a poder hacer”, aseguró en una entrevista para Cuarto Poder.

Asimismo, confirmó que sus trabajadores seguirán laborando con él ya que ellos tienen una familia que mantener: “Es difícil despedirse. A todos los actores y trabajadores que han pasado por este teatro me siento muy agradecido. Tengan la plena seguridad que, si no puedo hacer teatro, volveré a la televisión con mis mismos trabajadores, actores, como siempre lo he hecho”, sostuvo.

¿HAY UNA ESPERANZA DE SALVAR EL TEATRO?

Efraín Aguilar señaló que puede haber una posibilidad de que el teatro Canout no sea demolido para convertirse en edificio por lo que está esperando “un milagro” o “un salvador” que pueda comprarlo:

“Estoy buscando un mecenas, un filántropo que tenga las posibilidades de ayudarme a comprar el teatro porque no hay de otra forma. Quisiera que llegara un caído del cielo, alguien que ame el teatro. Son pocos los que tienen amor por estas manifestaciones artísticas”, agregó.

Como se recuerda, el Teatro Canout fue inaugurado en marzo de 1954 por la empresaria Clara Canout Cevallos en homenaje a su padre, el ingeniero francés Miguel Canout.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.