Emanuel Soriano: Ricardo III, sus proyectos en cine y la serie para Vix que tuvo que rechazar

Cuando el telón de la tercera llamada cae, Emanuel Soriano deja de ser el mismo para convertirse en un sanguinario y manipulador rey. Su transformación, más que creíble, es asombrosa; el personaje en escena tiene una mirada intimidante, problemas al andar y una malformación en el brazo izquierdo, pero aún así, posee una capacidad increíble para seducir al público.



Ricardo III o El sueño del jabalí, basada en la obra de William Shakespeare, ofrece una nueva perspectiva del controvertido personaje a través de las mujeres que lo rodearon. Bajo la dirección de Laura Silva, especialista argentina en la obra del dramaturgo inglés, el montaje invita a reflexionar sobre el hambre de poder. La obra se presenta en el Teatro Británico hasta el 21 de julio.



La idea del montaje surgió hace unos años, pero en 2015 recibió el papel y comenzó a construir el personaje, poniendo especial énfasis en la parte corporal para lograr una representación sombría. "Estoy aquí para aprender qué cosas no debemos repetir como sociedad y para construir una que deje de crear villanos", afirma Emanuel Soriano en una entrevista con RPP.



"Las personas pueden dar lugar a su sombra en el escenario a través de la interpretación de Ricardo III", comenta. La carga emocional llega a ser tan intensa que el actor realiza un ritual antes y después de entrar en el personaje: "Mis compañeros y mi familia me envían bendiciones". El resultado es una recreación brutal del infame Ricardo III, un tirano que "probablemente nunca recibió amor".

Una carrera marcada por la versatilidad

Además de su papel como el infame Ricardo III en la última producción del Teatro Británico, Enmanuel Soriano tiene una amplia trayectoria interpretativa. Empezó en el cine en 2004 como Domingo Sávio, interpretó a un barrista en El evangelio de la carne, fue el sucesor de Giovanni Ciccia en las secuelas de Django y encarnó a un joven reconectándose con su pasado en Pirú.



En teatro, ha participado en producciones como Pantaleón y las visitadoras, El curioso incidente del perro a medianoche y Av. Larco: el musical. En televisión ha destacado en producciones de época como Eva y La Perricholi, así como en series más comerciales como Mi amor, el wachimán y Maricucha, sin olvidar su participación en la tercera temporada de La reina del sur.



Su carrera, que abarca dos décadas, continúa avanzando hacia nuevos horizontes. "Disfruto explorando mis puntos en común con cada personaje y dando espacio tanto a mi luz como a mi sombra", explica. "Comencé interpretando a un santo a los 15 años y ahora, veinte años después, estoy interpretando a Ricardo III, un personaje muy oscuro", comenta.



No se arrepiente de ningún papel que ha interpretado hasta ahora, pero admite haber rechazado personajes porque "eran pura sombra". "He tenido proyectos con desnudos totalmente justificados, pero otros no conectaban conmigo", revela. Aunque no mencionó el nombre de estos proyectos, sí mencionó que se trataba de propuestas "cargadas de mucho exhibicionismo".

¿Cuáles son los siguientes proyectos de Emanuel Soriano?

Recientemente, se confirmó la participación de Emanuel Soriano en la próxima película de Joel Calero, Álbum de familia, que cerrará una trilogía iniciada con La última tarde y La piel más temida. "Quizás la película se estrene este año en el Festival de Cine de Lima. Ojalá podamos verla el próximo año en cines. En medio de tanta censura que se intenta imponer, no se sabe”, expresa.



En Álbum de familia, Soriano interpreta a un joven que descubre los crímenes de lesa humanidad cometidos por su padre durante su servicio militar. "El personaje somatiza muchas cosas y no las comunica, el cuerpo lo cuenta todo. Además, está a punto de ser padre", comenta. Además, advierte: "Muy probablemente esta película también remueva mucho".



Otro proyecto para la pantalla grande es Ramón, dirigida por Salvador del Solar y coproducida por Tondero y El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar. Aquí, Soriano interpreta a un joven que se encuentra con las cenizas de su padre durante la pandemia y debe decidir si las lleva de vuelta a su pueblo natal. "Fue un trabajo muy intenso. Grabamos en Lima y en Mito, Junín", recuerda. Comparte escenas con el actor español Álvaro Cervantes.



“En los últimos proyectos siempre tengo que viajar a provincia. Me pasó con Pirú, en Cajamarca; con Álbum de familia, yendo a Ayacucho, y con Ramón, en Mito", señala. Esto no es coincidencia, sino una expresión de su profundo amor por el Perú: "Me encanta mi país, su historia y cultura. Es triste ver cómo la política y algunas personas lo desangran. Estamos en un régimen que castra la cultura y la educación, cuando es lo que más nos libera”.

¿Emanuel Soriano piensa en salir del país?

Aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Perú, Emanuel Soriano tuvo un soplo de aires internacionales al unirse al elenco de la tercera temporada de La reina del sur, la exitosa serie protagonizada por Kate del Castillo para Telemundo. "Cuando algo es para ti, llega el momento. No es que me quite el sueño”, indica.



“Me interesa contar historias interesantes, más que hacerme un nombre. Tuve la oportunidad de trabajar fuera, pero se cruzó con una película aquí, y ya tenía un compromiso (...) Era la segunda temporada de Travesuras de la niña mala [de Vix]. Se cruzaba con las grabaciones de Álbum de familia", comparte.



Mientras aguarda una nueva oportunidad para expandirse internacionalmente, continúa preparándose y anhela dirigir en un futuro cercano. “A veces creemos que el éxito es ser reconocidos mundialmente, hacer una serie en Netflix, Amazon, HBO. Está bueno, pero también es importante sentirse realizado poniendo tu esencia en proyectos que van más allá de lo comercial”, concluye.

