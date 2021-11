La Liga del Sueño, Miki González y Bareto ofrecerán un concierto de rock el 4 de diciembre. | Fuente: Composición (Cabeza Hueca)

La banda La Liga del Sueño, liderada por Pelo Madueño, regresa después de varios años de silencio para participar, junto con Miki González y el grupo Bareto, en la fiesta de rock en español "Gorila Amarillo", creada por el DJ de nombre homónimo.

El evento que reúne a esta terna de referentes del rock peruano se realizará el sábado 4 de diciembre en el Arena 1 de la Costa Verde. Las entradas, distribuidas en boxes, estarán a la venta en la plataforma Joinnus.

La Liga del Sueño, integrada por Pelo Madueño (guitarra y voz), 'Chino' Chau (guitarra) y Arturo Ríos (batería), tendrá un reencuentro sobre el escenario, donde tocarán éxitos como "Mala sangre", "La peor de las guerras", "No es amor", entre otros.

Por su parte, Miki González ofrecerá lo mejor de sus 40 años de carrera, con un repertorio que incluye temas esenciales como "Akundún", "Tantas veces" y "Nunca les creí". La cuota tropical la pondrá el sonido de Bareto, que aportará sus temas de cumbia amazónica.

"Gorila Amarillo" reunirá en concierto a La Liga del Sueño, Miki González y Bareto. | Fuente: Cabeza Hueca

¿Cómo adquirir las entradas?

Las entradas para este concierto están disponibles en Joinnus y tienen un descuento del 20% solo por una cantidad limitad de accesos, que serán distribuidos en boxes.

El espectáculo respetará el distanciamiento social, de acuerdo con las normas impuestas por el Gobierno debido a la pandemia de la COVID-19.

Como se recuerda, el "Gorila Amarillo" es una de las fiesas de rock en español más conocidas en el medio. En esta edición, trae canciones que han acompañado a diversas generaciones desde los años 80.

