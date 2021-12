La Tarumba regresa a las actividades presenciales y con una nueva sede en Pueblo Libre. | Fuente: Difusión

La Tarumba regresa a sus actividades presenciales. La casona de Miraflores, la sede de Camacho y la nueva casa en Pueblo Libre Libre se encuentran listas para brindar un espacio seguro, donde niños, niñas y adolescentes podrán volver a integrarse, comunicarse y, sobre todo, reforzar la confianza.

Este retorno se inicia con el taller “Verano Creativo - 2022”, dirigido a niños y adolescentes, en el que han innovado su formato de horarios y espacios, además de orientar su propuesta pedagógica a priorizar aspectos en favor del mejor desarrollo de adaptación a la nueva realidad, asegurando la calidad y los resultados que los caracterizan en sus tres sedes.

La Tarumba regresa, así, para ofrecer una propuesta pedagógica orientada a la práctica y el dominio de lenguajes múltiples, a través de la exploración y el aprendizaje del teatro, el circo y la música; tres elementos primordiales para la formación y desarrollo humano.

La Tarumba ofrece talleres enfocados en teatro, circo y música. | Fuente: Difusión

Medidas ante la pandemia

Las puertas de La Tarumba se abren con nuevos protocolos de enseñanza, pero sin sacrificar su magia y esencia. Su metodología se basa en el juego, el afecto y la creatividad que van de la mano con la psicología que aporta una mirada complementaria a alumnos, profesores y padres de familia.

“Volvimos porque donde otros ven a una niña en zancos, nosotros vemos a una niña tan alta como su autoestima. Volvimos porque donde otros ven a una niña colgando de cabeza, nosotros vemos a una niña aprendiendo a ver el mundo de una manera distinta. Volvimos porque somos el puente, o mejor dicho la cuerda, que les permitirá pasar de sus casas a sus colegios con seguridad y confianza. En La Tarumba estamos listos para un nuevo mundo”, señaló el fundador Fernando Zevallos en un comunicado de prensa.

Esta vez, la compañía cuenta con una infraestructura especialmente implementada para ofrecer seguridad, comodidad y cumplimiento de medidas de bioseguridad. Ya iniciaron las inscripciones para el taller “Verano Creativo - 2022”, dirigido a niños y adolescentes en sus tres locales de Camacho, Miraflores y Pueblo Libre.

