Norma Martínez protagoniza el unipersonal "Solo cosas geniales". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

El primer sorbo de una chela helada o el gato que llega a despertar en la mañana son pequeñas alegrías por las que vale la pena vivir. "Solo cosas geniales", unipersonal protagonizado por Norma Martínez, nos propone una larga lista de estas ideas geniales en un montaje que invita a reflexionar sobre la depresión desde una mirada tierna y cómica. La obra se repone de manera gratuita en los auditorios del Británico.

A los 7 años, una niña empieza una lista de cosas geniales para regalársela a su mamá, quien sufre de depresión. Los años pasan y la niña (convertida en mujer) irá buscando nuevas ideas para agregar. De pronto, un millón no es una cifra tan imposible de alcanzar. "Hay muchísimas cosas geniales a donde mires, sin que esto signifique ser ingenuo, naif u optimista en exceso. No me considero ninguna de esas tres cosas, pero sí puedo ponerme en la actitud", comentó Norma Martínez a RPP Noticias cuando el montaje se estrenó el año pasado.

"Solo cosas geniales" ─que se repone por tres nuevas fechas en mayo─ es imposible sin la complicidad del público. Desde el inicio, se invita a participar leyendo algunas de las razones de la lista: escritas tanto en un papel como en una cuchara de madera. La timidez se va perdiendo y, al final, los colaboradores también reciben el aplauso del público.

A través de esta tierna comedia, adaptación de la obra homónima de Duncan Macmillan, se busca narrar una historia que refleja lo que somos capaces de hacer por las personas que amamos. Además, es una invitación para reflexionar sobre la depresión.

FECHAS Y SEDES

- Jueves 16: Auditorio Los Jardines de San Martín de Porres (Alfredo Mendiola 1200).

- Viernes 17: Auditorio de San Miguel (La Marina 2554).

- Lunes 27: Auditorio de Surco (Caminos del Inca 3581).

Hora: 7:30 p.m.

Ingreso gratuito. Capacidad limitada.