Lima está de fiesta y, a pesar de los problemas, estamos listos para celebrar (con chilcano en mano) un año más por la fundación de la Ciudad de los Reyes. Hoy les proponemos detenerse un momento para pensar, ¿qué es lo bueno de Lima? Con el mal humor por el tráfico a veces pareciera que no hay nada, pero no es así. Desde la rica historia, las sorpresas que esconden sus calles y su gente, pasando por nuestra privilegiada vista al mar y la sabrosa gastronomía; tenemos más que una razón para estar orgullosos. "Es una ciudad cosmopolita", recalca el humorista Hernán Vidaurre. A él, y a otras figuras locales ─desde actores a chefs─ les pedimos que nos respondieran qué les parece lo bueno, lo malo y que dejen un deseo para Lima. Veamos si coinciden con sus respuestas.

HERNÁN VIDAURRE, CONDUCTOR DE "LOS CHISTOSOS"

"Lo bueno es que acá tenemos todo. Es una ciudad cosmopolita (con gente de todo el país) y con muchas oportunidades para que los jóvenes puedan hacer una carrera y salir adelante. En temas de atractivos, también tenemos muchas zonas para el Norte Chico, las lindas playas del sur o el bello Centro Histórico. Lo malo es el desorden, el caos, la gente atrevida, los que no respetan ni ceden el paso a las personas mayores. Deseo que eso cambie para que haya orden, respeto y que acabe el caos vehicular".

Lugar preferido: El parque Kennedy de Miraflores. Le gusta ver bailar a los adultos mayores y estar junto a los gatos. "Me parece un lugar bonito y sobre todo para relajarse", comenta Hernán Vidaurre.

NORMA MARTÍNEZ, ACTRIZ Y CONDUCTORA DE "SUCEDIÓ EN EL PERÚ"

"En esta ciudad convive la cultura viva con un legado histórico impresionante. No solo de la época colonial (como los balcones maravillosos) sino que puedes caminar por San Isidro o San Martín de Porres y encontrarte con una huaca prehispánica. Lo malo es que Lima ha crecido de forma desmedida, sin un plan urbanístico. Por eso es caótica y eso creo es la raíz de muchos de los problemas de hoy. En este aniversario, deseo para Lima que todos los habitantes recordemos que es nuestra casa. Por lo que debemos respetarla, cuidarla, valorarla y respetarnos unos a otros en los espacios de convivencia".

Lugar preferido: El malecón, ya sea de Chorrillos, Barranco o el Callao. "Es un lujo inmenso tener una ciudad al lado del mar", sostiene Norma Martínez.



GONZALO TORRES, CONDUCTOR DE "A LA VUELTA DE LA ESQUINA"

"Para mí, lo bueno reside en que hay múltiples historias que uno puede descubrir. No es solo una Lima, sino muchas. Es una de las capitales más heterogéneas: con cultura que data de hace 5 mil años hasta temas de gastronomía. Ahora, que estén en buen estado, no. Precisamente, lo malo son la desidia y la inoperancia de las instituciones que deben velar por el patrimonio de Lima. Es una ciudad que, lamentablemente, va perdiendo poco a poco su patrimonio y convirtiéndose en una ciudad sin alma ni identidad. Deseo para Lima que cada uno viva confortablemente con, al menos, sus necesidades resueltas en una ciudad que les sea amable".

Lugar preferido: Por su unidad arquitectónica y lo que representa: la Plaza San Martín. "Es una plaza republicana, democrática, con historia", sostiene Gonzalo Torres.

MELISSA PAREDES, ACTRIZ



"Lo bueno de Lima es su gente y la parte histórica que se ve en el Centro de Lima, Barrios Altos y Barranco. Lo malo definitivamente es la insegurida ciudadana, por eso deseo para mi ciudad más seguridad. Así también los turistas no solo usarían Lima de tránsito, antes de irse a Cusco, sino que quedarían y la visitarían".

Lugar preferido: Melissa Paredes destaca las increíbles playas y la parte histórica del Centro de Lima. A ello le suma Barranco con el Puente de los Suspiros y Barrios Altos.

JOSÉ DEL CASTILLO, CHEF DE ISOLINA

"Lo bueno es su gente, sumado a la fusión que se creó con la migración que alimentó tanto la gastronomía como las costumbres limeñas. Sonará trillado pero lo malo ─y creo coincidimos todos los limeños─ es el desorden y el tránsito. Por otro lado, no encontraría nada malo. Deseo que Lima sea una ciudad más ordenada, con carritos de comida limpios y divertidos. Una ciudad con más tolerancia y donde todos aportemos y apoyemos en mejorar; no dejárselo todo al gobierno y al Estado. Que nuestra ciudad mejore depende de cada uno de nosotros".

Lugar preferido: Le gusta hacer una ruta de tabernas y visitar el Centro de Lima. Entre sus puntos preferidos están Bodega Carbone y el Cordano. Para José del Castillo, ir al Centro de Lima es "como salir de lo cotidiano".



SHEILA ALVARADO, ARTISTA PLÁSTICA E ILUSTRADORA

"Lo mejor es que, al ser capital, nos llega la música, las verduras y frutas de estación de las tres regiones. Lo malo sigue siendo el tráfico, aún no tenemos buenas soluciones para cambiar este tema por el que la gente pierde tantas horas solo movilizándose. Mi deseo para Lima es conseguir que esté totalmente unida por una gran ciclovía segura y espaciosa, apta para todas las edades y que la gente respete a los ciclistas".

Lugar preferido: Como amante del mar, se queda con la Costa Verde. "Me encanta que, en cualquier momento del año, pueda bajar y disfrutar de las playas de piedra o arena. O desde el malecón ─ya sea de Magdalena, Miraflores o Chorrillos─ puedo disfrutar del mar", comenta Sheila Alvarado.