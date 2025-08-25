Últimas Noticias
Aeropuerto de Tingo María cerrará temporalmente: ¿En qué fechas y qué alternativas hay para los pasajeros de ATSA Airlines?

Aeropuerto de Tingo María cerrará por mantenimiento hasta diciembre de 2025
Aeropuerto de Tingo María cerrará por mantenimiento hasta diciembre de 2025 | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

ATSA Airlines comunicó que el aeropuerto de Tingo María cerrará del 26 de septiembre al 27 de diciembre de 2025 y la reapertura podría variar según disposiciones oficiales.

El aeropuerto de Tingo María permanecerá cerrado al público desde el 26 de septiembre hasta el 27 de diciembre de 2025. La medida, dispuesta por CORPAC, se debe a trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje.

Según un comunicado emitido por ATSA Airlines, a los pasajeros afectados se les notificará por correo electrónico sobre las alternativas disponibles.

Recalcaron que la fecha de reapertura podría estar sujeta a modificaciones. Esto dependerá de las disposiciones que emitan las autoridades aeroportuarias competentes.

ATSA Airlines ha expresado sus disculpas por cualquier inconveniente que esta situación pueda causar, agradeciendo la comprensión de sus pasajeros.

Se recomienda a los viajeros que tengan planes de volar desde o hacia Tingo María en las fechas mencionadas, estar atentos a las comunicaciones de sus aerolíneas y consultar sus correos electrónicos para recibir información sobre las opciones de viaje.

