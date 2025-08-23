Últimas Noticias
Corpac suspende vuelos en Nasca y Pisco por fuertes vientos con presencia de arena

Aeropuerto de Pisco.
Aeropuerto de Pisco. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En los demás aeropuertos del litoral sur peruano las operaciones se realizan según los itinerarios programados, aseguró Corpac.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que, debido a los fuertes vientos con presencia de arena que se vienen registrando en el litoral de la región de Ica, se han suspendido los vuelos en el Aeródromo de Nasca desde hoy al mediodía y en el Aeropuerto de Pisco a partir de las 2:00 p. m.

En un comunicado, señaló que su personal monitorea de forma constante las condiciones del clima para restablecer las operaciones aéreas en cuanto mejoren y no representen mayor riesgo para los vuelos.

"En los demás aeropuertos del litoral sur peruano las operaciones se realizan según los itinerarios programados", aseguró.

Corpac reafirmó su compromiso de brindar servicios de navegación aérea con los más altos estándares en resguardo de la seguridad de pasajeros, tripulación y operadores turísticos.

Corpac Nasca Pisco Vuelos suspendidos en Perú

