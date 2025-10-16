¡Atención, viajero con escala en Lima! Este es el monto adicional que deberás pagar en el Jorge Chávez desde el 27 de octubre

Conoce a cuánto asciende la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia que deberás pagar por tu escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y los canales de pago dispuestos por Lima Airport Partners.

A partir del 27 de octubre, aquellos pasajeros de vuelos internacionales que hagan escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez deberán pagar una nueva tarifa: la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia. La concesionaria del terminal, Lima Airport Partners (LAP) dio a conocer el monto de la tarifa y las modalidades de pago.

El pago que deberán realizar los viajeros a su llegada a Lima es de 12.67 dólares (incluido IGV). Para ello se ha dispuesto una plataforma digital y módulos físicos en el terminal.

“Desde el lunes 27 de octubre entrará en vigencia el pago de la tarifa de conexión internacional, únicamente para pasajeros que vienen de un vuelo internacional, usan las instalaciones del aeropuerto como escala y se dirigen hacia su siguiente vuelo internacional”, informó LAP en su página web oficial.

Modalidades de pago

Debido a que no ha alcanzado un acuerdo con las aerolíneas para incorporar esta tarifa aeroportuaria en el boleto de avión, LAP ha habilitado las siguientes alternativas de cobro:

Plataforma de pago online, para realizar el pago anticipado antes del viaje.

Agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles, distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima.

Módulos presenciales de pago exclusivos para el cobro de la TUUA.

¿Y los pasajeros con escala para vuelos nacionales?

LAP precisó que la TUUA de Transferencia para los pasajeros con conexiones domésticas (dentro del país) “aún se encuentra en revisión” tras un proceso de negociación y diálogo que se viene sosteniendo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Cabe precisar que la TUUA no es un impuesto, es una tarifa que se aplica por la contraprestación de los servicios que recibe el pasajero de conexión en el Jorge Chávez, entre ellos: uso de salas de embarque, sistemas de inspección de equipaje, traslado de equipajes, control de tarjetas de embarque, seguridad, atenciones médicas, un total de 26 servicios entre otros”, puntualizó la operadora del aeropuerto.