Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: MTC podría negociar con LAP para reducir la nueva TUUA, afirma IATA | Fuente: RPP

A pocos días de la fecha prometida para inaugurar el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez, Martín La Rosa, área manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para Perú y Bolivia, se presentó en Economía Para Todos por RPP y se refirió al tema.

"Las aerolíneas estamos superinteresadas. Somos los que estamos demandándolo con mayor fuerza, pero lo que no podemos es trasladar esas ansias a una apertura sin cumplir todas las condiciones de seguridad y niveles de servicio que requiere un aeropuerto de este nivel y la industria", afirmó La Rosa.

El ejecutivo destacó que actualmente se está llevando a cabo un período de pruebas, tras dos postergaciones en la inauguración. Según indicó, las aerolíneas están colaborando activamente, aunque el desarrollo de estas pruebas depende principalmente del concesionario.

"Venimos participando, estamos dando todos los recursos para que las pruebas salgan lo mejor posible. Lamentablemente, estas no dependen en primera instancia de las aerolíneas, sino del concesionario", explicó.

La Rosa reconoció que hay observaciones respecto al proceso, pero prefirió no adelantar conclusiones antes de la prueba integral programada para el próximo jueves 13 de marzo. Además, saludó el reciente comunicado de las autoridades, aunque consideró que este tipo de anuncios deberían realizarse con mayor anticipación para evitar costos adicionales y afectaciones a los pasajeros.

Cuestionamiento a la aplicación de la TUUA

La Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) para pasajeros en conexión, contemplada en la adenda 6 del contrato de concesión, viene siendo cuestionada por las aerolíneas. Esta tarifa, que en Brasil es de $ 2 para conexiones internacionales, en el Perú se ha propuesto en más de $12.

"Es una discrepancia querer posicionarse como el hub principal de la región y a la vez tener una TUUA. Encarece el costo del viaje, no a la aerolínea, sino al pasajero. Sí, se contempla en algunos aeropuertos, pero no los que se quieren posicionar como hubs, porque eso desincentiva al viajero de elegir conectar a través de ese hub", advirtió La Rosa.

"Sí, puede hacer un trabajo en que esa tarifa se reduzca, porque la están fijando y hay que ver lo comparativo en la región. El MTC podría negociar con LAP la nueva aplicación de esa TUUA. Es un error. No deberíamos aplicar este tipo de tarifas", agregó. Aunque el gobierno no firmó la adenda 6 y se ven obligados a cumplir con el contrato; no obstante, La Rosa considera que aún hay margen para replantear su aplicación.

Críticas al proyecto de ley sobre tarifas aéreas

Uno de los temas que más preocupa a la industria es el proyecto de ley que busca regular los precios de los asientos y la política de equipaje de las aerolíneas. La Rosa advirtió que esto afectaría directamente al modelo de tarifas económicas y podría encarecer los boletos aéreos.

"El 70 % de los pasajeros elige las tarifas más bajas", explica y, si se homogeneizan los precios, quienes hoy pagan menos tendrían que asumir un costo mayor.

Asimismo, advirtió que imponer costos adicionales a los pasajeros podría desalentar el crecimiento del sector y restarle competitividad al país.

Impacto del transporte aéreo en la economía

El representante de IATA resaltó la importancia del transporte aéreo para el Perú, citando un estudio realizado en conjunto con Oxford Economics. Según este informe, el sector genera casi 36,000 puestos de trabajo directos y aporta cerca de $ 1,000 millones al PBI. Si se considera la cadena de valor completa, estos números se elevan a 364,000 empleos y $ 6,200 millones en contribución al PBI.

"El transporte aéreo hoy día no tiene un sustituto. En un país como el nuestro, donde un vuelo a Cusco toma una hora y en carretera son entre 16 y 24 horas, debemos promover su desarrollo para que más peruanos accedan a este servicio", afirmó La Rosa.

Además, mencionó que el número de pasajeros en Perú creció de 18 millones en 2010 a cerca de 40 millones en 2019, y que las tarifas han disminuido en un 40 % gracias a la flexibilización de precios.