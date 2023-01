AGAP: Agroexportación sufre pérdidas de más de US$150 millones debido a las protestas en enero

Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), dijo este viernes que el 90% de la producción de los pequeños agricultores se ha malogrado debido a los últimos bloqueos de carreteras, lo que ha generado millonarias pérdidas económicas para el sector. "Tú no puedes tener un producto fresco dentro de un camión en pleno sol y en una carretera que no se puede movilizar sin una cadena de frío. No puedes pretender que, después que alguien desbloquee la carretera, el producto llegue en óptimas condiciones", explicó.