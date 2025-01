AGAP sobre recomendación del Midagri de no sembrar más mango para evitar sobreproducción: "Es buena, pero no va a resolver el problema"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ante la crisis que enfrentan los productores de mango en el norte del país debido a la sobreproducción, el presidente de la Asociación de Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, refirió en Ampliación de Noticias que lo recomendado por el ministro Ángel Manero, de no sembrar más hectáreas de mango los próximos tres años.

"El caso del mango es diferente a otros cultivos, porque es un cultivo permanente. Es un árbol que tiene muchos años de vida y la producción es de largo plazo. Entonces, la exhortación del ministro es que no sigan sembrando mango, incorporando hectáreas de mango porque esto se puede agravar si es que no se desarrollan una serie de medidas", indicó a RPP.

"Es una buena recomendación. Pero como recomendación, no va a resolver el problema de hoy. Puede ir resolviendo el propblema a futguro, y este es un cultivo permanente, además. Lo de ahorita ya se perdió", continuó.

Ante la posibilidad de que el Estado pueda comprar los excedentes del producto, Amaro refirió que podría ser una alternativa, que puede comprar una parte, pero tampoco sería una solución.

"El Estado tiene un programa de compras, puede comprar una parte, pero no es la solución. Cada vez que hay sobrepropducción, el Esstado no puede entrar a comprar, porque ¿dónde lo coloca? Las compras del Estado se basan en una planificación con objetivos, es un mecanismo que tienen los agricultores, pero cuando hay crisis de esta magnitud, no es la solución", opinó.

Como se sabe, existe una actual crisis en las regiones Piura y Lambayeque debido a la distancia entre la gran oferta y la poca demanda de mango, que ha provocado que los agricultores dejen echar a perder sus cultivos ya que los precios no les son favorables.

Hace unos días, advirtieron con arrojar toneladas de estos productos a la carretera a modo de protesta. Al respecto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se reunió con los productores para brindarles la ayuda y asistencia técnica para salvaguardar la sostenibilidad de sus negocios.