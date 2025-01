Así como el mango, ¿qué otras frutas se ven afectadas por sobreproducción?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Así como el mango, hay otros productos que están en riesgo de sobreproducción. Se conversó con Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque, quien dio a conocer el rebote que se está presentando en la siembra.

"Acá tenemos un problema no solamente con el mango, sino también con la palta, la uva, la maracuyá y obviamente también con el limón. El año pasado y el anteaño pasado, tuvimos problemas con la floración. No hubo floración, no hubo fruta. Acuérdate que un limón costaba un S/ 1", dijo, explicando la sobreproducción que se presenta actualmente.

Acciones que sostienen a los agricultores ante la crisis

El gobernador de Lambayeque, dio a conocer una serie de medidas para mitigar la crisis que atraviesan los productores de mango en la región debido a la sobreproducción y la falta de mercados de exportación.

"Hemos puesto a disposición camiones de todas las gerencias, hemos pedido apoyo a las municipalidades e hicimos la primera Expo Mango", feria en la que se vendieron más de 30 toneladas de mango que estaban a punto de perderse.

Además, destacó que se han gestionado 150 toneladas de mango con destino a Puente Piedra y otras 100 toneladas a un mercado mayorista en Lima. En paralelo, confirmó que la Presidencia del Consejo de Ministros ha dispuesto la donación de dos camiones de 30 toneladas para facilitar el transporte de los productos.