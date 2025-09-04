Alfin Banco sancionado con S/ 669,000 por uso indebido de datos personales: ¿Qué pasó?

Alfin Banco S.A. fue sancionado con multas que ascienden a 139.32 UIT (S/ 669,000) por el uso indebido de datos personales de ciudadanos; así lo informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD). Esta medida se toma en cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Durante las acciones de fiscalización, se comprobó que Alfin Banco S.A. utilizó datos personales sensibles como la fecha de nacimiento, ubigeo, dirección, teléfono, grado de instrucción y situación laboral de los denunciantes. La entidad bancaria habría recibido esta información de una central privada de información de riesgos sin poder demostrar la procedencia legítima de dicha recolección.

Es importante señalar que la Ley N.° 27489, que regula a las centrales privadas de información de riesgos, establece que estas entidades solo pueden difundir datos vinculados a la evaluación crediticia de las personas. Por lo tanto, no tienen permitido compartir ni permitir el acceso a otro tipo de información personal.

Las irregularidades confirmadas llevaron a la Dirección de Protección de Datos Personales a sancionar a Alfin Banco S.A., una decisión que fue ratificada en segunda instancia mediante las resoluciones directorales N.° 055-2025-JUS/DGTAIPD (80.66 UIT) y N.° 059-2025-JUS/DGTAIPD (58.66 UIT).

La ANPD ha reiterado que el tratamiento de datos personales siempre debe respetar el marco legal establecido. Esto implica que tanto instituciones públicas como privadas solo pueden tratar datos bajo una base legal válida que los legitime, y nunca a través de medios que no sean probadamente lícitos.