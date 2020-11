Los 'blanquiazules' perdieron al caer por 2-0 ante Sport Huancayo y esta es la segunda vez de descenso en su historia. | Fuente: Liga 1

Este fin de semana Alianza Lima cayó a la segunda división por segunda vez en su historia, lo que reduciría sus ingresos del próximo año.

Durante su participación en la liga 1, el equipo tenía un presupuesto anual de S/60 millones aproximadamente y variados ingresos.

Por la transmisión televisiva de sus partidos ganaban cerca de S/18 millones, por auspiciadores los ingresos era de S/12 millones y por su participación en el torneo nacional obtenían S/11 millones.

En un solo partido su recaudación era de S/ 500 mil. Al año la recaudación era de S/4 millones solo por entradas a sus partidos.

La planilla de sus 26 jugadores incluía pagos mensuales de entre US$ 5 mil a US$ 24 mil. Es decir, al mes pagaban cerca de US$ 435 mil.

La caída a la segunda división podría afectar su situación económica porque los ingresos disminuirán en cuanto a los derechos de televisión y auspiciadores, según explica el economista Bruno Bellido.

"No serán los mismos ingresos, también el pago de los jugadores va a tener que negociarse, pero creo que la hinchada se mantiene y ahí los auspiciadores no van a perder la oportunidad. Se van a tener que renegociar estos aspectos contractuales", señala el economista.