Alianza Lima jugará en la Segunda División. | Fuente: Liga 1

El 28 de noviembre del 2020 quedará registrado en la historia como la segunda vez que Alianza Lima descendió de categoría en el fútbol peruano. El equipo íntimo llegó a esta instancia tras una pobrísima campaña en la temporada, pese que en enero pasado se realizó una serie de contrataciones que en su momento ilusionaron a una parte de la hinchada blanquiazul.



Sí, solo un sector de los seguidores de Alianza Lima, ya que a lo largo de año se evidenció que el criterio para escoger a los fichajes falló rotundamente. La ilusión se fue apagando poco a poco. La gran inversión del Fondo Blanquiazul se estrelló contra la realidad. De las contrataciones solo se salvarían Josepmir Ballón y el venezolano Rubert Quijada.

Jean Deza se fue por la puerta de atrás luego de colmar la paciencia a la dirigencia blanquiazul tras su enésimo acto de indisciplina. Nunca se comprometió con el plantel y se lució más fuera de las canchas. El caso de Beto Da Silva también llama la atención. En La Victoria se apostó a lo grande por el exdelantero de PSV Eindhoven. La idea era potenciarlo pese que llegaba con un historial de lesiones. Lamentablemente el jugador de 23 años no logró ganarse el titularato y terminó sin anotar en sus 11 partidos (10 en la Liga 1 y 1 en la Copa Libertadores) con la camiseta blanquiazul.

Jean Deza es una de las peores contrataciones de Alianza Lima. | Fuente: Andina

Sin embargo, los errores no solo se limitaron en los fichajes. Un equipo grande como Alianza Lima tuvo tres entrenadores durante el año y en esa línea el futuro no era nada prometedor.

"Creí que mi voz no se escuchaba, por eso di el paso al costado", señaló Pablo Bengoechea que empezó el año como entrenador y que se marchó tras una serie de malos de resultados y duras críticas por su estilo de juego a la 'uruguaya' que le dio a Alianza Lima el título nacional en 2017 y los subcampeonatos del 2018 y 2019. Luego se fueron sus compatriotas Luis Aguiar y Federico Rodríguez por motivos personales. A Adrían Balboa no se le renovó contrato y ahora milita en el Racing de Santander de España.

Asimismo, el reemplazo de Bengoechea llegó desde Chile. Mario Salas, campeón con Sporting Cristal, llegó con gran expectativa, pero no pudo guiar al club íntimo por la senda del triunfo. Incluso la prensa chilena lo coloca como uno de los grandes culpables del descenso de Alianza Lima. El técnico chileno de 53 años dejó La Victoria tras encadenar seis derrotas consecutivas.

Mario Salas solo consiguió dos triunfos en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Salas hizo un pobre 24% de rendimiento y fue despedido en octubre pasado. Dirigió 18 partidos y tan solo ganó 2, empató 7 y perdió 9. Debido a los malos resultados, Alianza Lima se comprometió con el descenso, pero en el primer partido tras la etapa del chileno Salas, consiguió un rotundo triunfo por 4-0 ante Melgar bajo el mando del entrenador de la reserva, Guillermo 'Chicho' Salas.

La victoria ante Melgar llenó de optimismo al plantel blanquiazul, pero una golondrina no hace un verano. Ya con el argentino Daniel Ahmed en el banquillo, Alianza Lima no volvió a ganar en sus seis partidos restantes. Empató 2-2 con Deportivo Llacuabamba y perdió contra César Vallejo, Cusco FC, Sport Boys, Carlos Mannucci y Sport Huancayo.

La historia estaba escrita. Sin fútbol y cero rebeldía, Alianza Lima buscó el milagro en el Estadio Nacional, pero no pudo eludir sus limitaciones. Un equipo sin alma no supo revertir la situación y así jugará en la Liga 2 en el 2021. Una noticia que sorprendió a propios y extraños, y que no estaba entre los cálculos del hincha más pesimista, que ahora sufre por tamaña decepción.