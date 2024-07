SUNAT: Más de 16 000 contribuyentes mensuales evaden impuestos al registrar pagos no deducibles

Entre enero a mayo de este año dejaron, el Estado perdió más de 20 millones de soles por esta práctica.

Alrededor de 20.7 millones de soles dejaron de recaudarse en IGV, entre enero a mayo de este año, por la práctica irregular de alrededor de 16 000 empresas que declararon facturas no sujetas a gastos deducibles.

Antonio Peña, intendente nacional de Estrategias y Riesgo de la Sunat explicó que los gastos deducibles son las compras realizadas por las empresas, según el giro del negocio. Esto permite a los contribuyentes reducir los impuestos declarados.

Sin embargo, al mes se detecta un promedio de 16 000 contribuyentes que declaran gastos personales como consumos en restaurantes, compra de combustible o en supermercados.

"Ir a un restaurante, consumir familiarmente y solicitar una factura, eso es incorrecto. Igual cuando se va a un supermercado y se compra para la casa, esos gastos son particulares, no forman parte del giro empresarial por lo tanto no se debe pedir factura ni ser deducibles para el IUR ni IGV, etc.", explicó el funcionario.

Sunat cuenta con un sistema de alerta al contribuyente, el cual le avisa cuándo trata de realizar este tipo de procedimientos; sin embargo, Peña advirtió que, quienes son reincidentes podrían ser sancionados por “declarar cifras o datos falsos y recibir una multa que equivale al 50 % del tributo que no declara”.

Sunat identificó alrededor de 425 mil facturas electrónicas por aproximadamente 20.7 millones de soles entre enero y mayo del presente año, correspondientes a cerca de 16 mil contribuyentes, en promedio por mes, que son considerados como gastos no deducibles y que deben ser reparados o subsanados a la brevedad.