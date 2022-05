Ana María Choquehuanca. | Fuente: Andina

La exministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, quien actualmente es presidenta de la Asociación Nacional PYME del Perú, se refirió al costo de la canasta básica familiar, que se incrementó a 503 soles.

"En abril de este año, el Perú reportó la inflación más alta de los últimos 10 años, son 8.62 %, que corresponde a alimentos, que constituyen a la canasta básica familiar", precisó Choquehuanca en RPP Noticias.

"Esto tenemos que verlo desde un punto de vista general, afecta a los más pobres, que tienen en este momento el 10 % de ingresos menos que antes de la pandemia. (...) Es un problema que tiene que ser priorizado y tiene que ser resuelto. Se están hablando de los sectores más pobres del país", acotó.

Choquehuanca consideró que es necesario tomar en cuenta la opinión de las micro y pequeñas empresas, por lo que pidió al Gobierno de Pedro Castillo que se converse con todos los gestores empresariales.

"No podemos trabajar por segmentos divididos. No es que a la gran empresa la atiendo un día y a la pequeña empresa la atiendo otro día. Los encadenamientos pueden solucionar esa reactivación", apuntó.

"El encadenamiento significa ver a las grandes empresas como grandes tractoras, o sea, jalar a las pymes en compra, en capacitación, en intercambios de experiencias, en asistencia técnica, y todo ese trabajo que debería hacer el Ministerio de Producción pero que no hace porque no tiene los suficientes recursos. Aquí no es contra el Gobierno, es contra lo que hay. Esta situación no es personal", explicó.

La también economista recalcó que "lo que necesitamos es reactivar la economía con generación de empleo". "Esos pobres lo que podrían tener es un bono sostenido, no un bono temporal", sostuvo.