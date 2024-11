ADEX: "Alcanzaremos un nuevo récord con $ 73,000 millones en exportaciones, casi un 14 % más frente al 2023"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el marco de las conciliaciones realizadas en el Foro APEC 2024 sobre temas relacionados con el comercio, Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportadores, conversó con RPP sobre las proyecciones que hay para este año.

"En cuanto a las exportaciones, este año hay una buena noticia y es que vamos a batir un nuevo récord. Según las estimaciones de nuestro centro económico de estudios de ADEX, vamos a batir un nuevo récord con $ 73,000 millones más o menos, casi un 14 % de incremento respecto al año pasado", expresó.

Además, resaltó que factores como los "tratados de libre comercio nuevos, el perfeccionamiento del tratado con China y el Megapuerto de Chancay", generan un futuro promisorio.

Sectores que pueden impulsarse en los próximos años

Julio Pérez Alván tiene en cuenta de que todo en el comercio internacional es dinámico, pero se puede empezar conociendo los mercados y reconociendo a los nuevos sectores que se contemplan, como por ejemplo: el sector de servicios, de digitalización y de los bienes manufacturados.

"El sector de servicios nos puede abrir las puertas a muchos nuevos mercados de APEC porque es el que más crece en el mundo, el más dinámico y Perú es un importante productor de servicios como de software, películas, call centers, entre otros", sostuvo.

Expectativas con el Megapuerto de Chancay

Durante la entrevista, el presidente de ADEX reconoció que a Chancay le falta vías de acceso para llegar a la zona, así como estructura, carreteras, trenes, entre otras obras. Sin embargo, esto podría cambiar con la incorporación de Zonas Económicas Especiales.

Con ello, se busca que lleguen grandes empresas internacionales y operen sin pagar impuestos durante los primeros cinco o diez años. De esta manera, se dinamizaría la economía, se crearían cadenas de producción y se generarían puestos de trabajo.

Frente a ello, el experto informó a RPP que "el ministro está trabajando en destrabar tierras para incrementar nuestra frontera agrícola y tener miles más de hectáreas que se puedan sumar a la producción". Con ello, se ampliará la oferta de productos frescos a China. Sin embargo, esta no sería la única aspiración.

"Somos exportadores de minerales, pero necesitamos reforzar nuestra manufactura e industrias. En estos tratados estamos pidiendo puntos de cooperación tecnológica, en conocimientos, intercambio de estudiantes con los países de APEC porque necesitamos esa transferencia tecnológica para asimilar todo ese cambio en la manufactura y la industria que ahora ocurre a nivel mundial", contó.

Postura de ADEX con el nuevo directorio de Petroperú

Julio Pérez contó que hay varios puntos en los que no están de acuerdo, con respecto a las medidas que el Gobierno viene implementando en Petroperú.

"Nosotros somos el sector privado y cuando una empresa anda mal, tienes que reestructurarla, eso significa tomar medidas que a veces no son muy felices para todos. No podemos seguir con empresas que den pérdidas y no quiero ni pensar que, de acá uno o dos meses, nuevamente se pida una ampliación de presupuesto o un dinero extra para financiar a Petroperú. Eso no debería ocurrir".

Asimismo, anunció que el gremio se pronunciará cuando finalice el APEC para no perjudicar la imagen del país.