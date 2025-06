Aumento de la criminalidad y falta de obras amenazan desarrollo de Chancay, advierte la CCL

Con una inversión de $ 1,300 millones ya ejecutada y 300 millones más en camino, el desarrollo del Megapuerto de Chancay enfrenta riesgos por problemas de seguridad, infraestructura vial y falta de planificación urbana.

El Consejo Consultivo del distrito de Chancay y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertaron sobre los graves problemas de seguridad, infraestructura vial y planificación urbana que enfrenta la zona, y que ponen en riesgo el desarrollo del Megapuerto de Chancay, una de las obras logísticas más ambiciosas del país.

Roberto De La Tore, presidente de la CCL y miembro del Consejo Consultivo de Chancay, expresó su preocupación por la falta de acciones concretas del Estado frente a estos desafíos.

Como Consejo Consultivo del distrito de Chancay estamos muy preocupados y pedimos al Gobierno que tome acción inmediata, porque tenemos una inversión de 1,300 millones de dólares que se ha hecho en el puerto y hay 300 millones de dólares en segunda etapa por venir. Todo el potencial que tiene el puerto no se va a poder aprovechar si no se solucionan los principales problemas”, advirtió en RPP.

Inseguridad creciente y bandas criminales

Uno de los principales problemas identificados es la inseguridad. Según la CCL, al menos tres organizaciones criminales operan actualmente en la zona para controlar el Megapuerto: Los Pulpos (Trujillo), Los Monos de Quepepampa (Huaral) y Los Antitren o Puros Hermanos Sicarios (PHS).

De La Tore remarcó que “ya se necesita dotar de infraestructura necesaria a las comisarías. Se han identificado cinco comisarías, hay un presupuesto ya calculado de aproximadamente 27 millones de soles para reforzar el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de esas comisarías.

Pero, por otro lado, está el proyecto paralizado del complejo policial de Chancay que la municipalidad ha donado, ha cedido ese terreno, y todavía no se empieza”. Alertó que mientras esto no se concrete, el distrito se expone a que “las organizaciones criminales ya están empezando, como bien ha dicho el alcalde, a llegar al distrito para poder ir teniendo el control territorial de la zona”.

“No hay desarrollo sin seguridad, no va a haber inversiones sin seguridad. Ese es el principal, es el primer problema”, recalcó.

Puente colapsado y riesgo logístico

Otro tema urgente es la situación vial tras el colapso del puente de Chancay el pasado 13 de febrero, hecho que dejó dos muertos y 41 heridos. Desde entonces, el tránsito de carga pesada se realiza por un puente provisional que no soportará la operatividad futura del puerto, estimada en más de 2,700 tráilers diarios.

“Seguimos con el puente provisional, pero es un puente que no va a soportar el ritmo cuando el puerto empiece a tener más cantidad de vehículos. Se estima que el puerto debe tener 2,700 tráilers diarios, deberían pasar por ahí, y si hay carga, vehículos de carga ancha, no van a poder quizás pasar", indicó.

Además, denunció que “por un tema de fiscalía, que todavía no termina su investigación, no se pueden remover los escombros y no se puede reconstruir el puente”, situación que consideró urgente de solucionar.

Falta de planificación urbana

Finalmente, el Consejo Consultivo solicitó la inmediata aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2024-2034 para el distrito, documento elaborado por el Ministerio de Vivienda que lleva meses pendiente en la Municipalidad Provincial de Huaral.

Para De La Tore, este instrumento es indispensable, especialmente para definir la ruta de la vía de evitamiento que permita descongestionar el tránsito pesado.

“Ahorita no hay un marco normativo para el desarrollo del distrito. Se tiene que aprobar urgentemente el plan de desarrollo urbano que ya tiene el visto bueno del Ministerio de Vivienda desde fines del año pasado. Esperemos que ahora el nuevo ministro de Transportes convoque a la municipalidad de Huaral, a la municipalidad de Chancay, para que se pongan de acuerdo y se apruebe ese PDU”, solicitó.

Sobre la vía de evitamiento, afirmó que “todos los colegios profesionales que están acá en el Consejo Consultivo —el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Geógrafos y el Colegio de Economistas— coinciden que el trazo debe ser por atrás y definitivamente ni por el lado de la zona costera ni la otra propuesta que están diciendo en forma elevada, que saldría carísimo”.

La CCL y las autoridades locales coincidieron en que estos problemas deben resolverse de manera articulada y urgente para garantizar que el Megapuerto de Chancay no se convierta en un foco de crisis estructural, sino en un verdadero motor de desarrollo para el país.