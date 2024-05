BCR: "Los billetes G5 que se ofrecen en redes sociales no existen, son una modalidad de estafa"

No se deje engañar. Sepa como identificar un billete verdadero, según estas recomendaciones del BCR.

Funcionario del Banco Central de Reserva (BCR), Abraham de la Melena, aclaró que los billetes falsificados, popularmente denominados "billetes G5" que se ofrecen en redes sociales, realmente no existen. Quienes venden estos billetes prometen una alta calidad de impresión; sin embargo, son unas copias simples hechas en papel.

"No existen, son una modalidad de estafa. Los estafadores promueven por las redes sociales la venta de los billetes. Entonces si yo quiero comprar estos billetes falsos, que me dicen que son de alta calidad, cuando se paga, envían un codigo QR donde no aparece ni el nombre ni número del destinatario a quien se hace el pago. Entonces cuando no me llegan los billetes, no hay a quién reclamar", señaló.

De la Melena comentó que las mafias dedicadas a este negocio ilícito engañana a las personas haciendoles creer que recibirán billetes de una calidad alta como los verdaderos, incluso enviando videos y fotos para supuestamente comprobarlo.

"No dan sus nombres. Se promueven con un alias y luego cuelgan videos donde muestran la calidad de los billetes que ofrecen, pero curiosamente hemos vistos esos videos y ponen como muestra billetes genuinos y al final nunca te van a llegar esos billetes que estás comprando", explicó.

Toque, mire y gire: ¿cómo reconocer un billete auténtico?

El funcionario del BCR indicó que hoy en día se maneja a nivel mundial un concepto interesante que se empleó para la campaña de difusión del Euro y consiste en "Toque, Mire y Gire". Revisar el billete debería tomarnos desde unos 7 a 15 segundos.

TOQUE: Cuando señalamos que tenemos que tocar es para verificar la textura, resistencia y sonido . La materia prima de nuestros billetes es el algodón, con una resistencia que no poseen las falsificaciones. Además, Al pasar la yema de los dedos por determinadas zonas como son el nombre del Banco Central, el personaje y el Escudo Nacional, entre otras, percibimos claramente el relieve característico que produce la impresión calcográfica.



MIRE: Al colocar el billete hacia una fuente de luz y en la zona libre de impresiones verá la reproducción del personaje con múltiples tonalidades, es la marca de agua . Este es un elemento de seguridad de primer orden y la gran mayoría de billetes del mundo la posee. Incluso hoy en día casi todos la miramos al realizar una transacción. La marca de agua tiene una apariencia multitonal y tridimensional, características que no poseen las falsificaciones.

GIRE: Debajo del Escudo Nacional podemos apreciar el valor en números del billete, el cual está impreso con una tinta que cambia de color al girarlo levemente. Cambia de fucsia a dorado verdoso en los billetes de 10, 20, 50 y 100 soles y de verde a azul en los billetes de 200 soles.