BCP es multado con más de S/ 100,000 por incumplir seguros y no proteger fondos de clientes: esto fue lo que pasó

La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi ha sancionado, en última instancia administrativa, al Banco de Crédito del Perú (BCP) por no proporcionar servicios idóneos y seguros a sus clientes. La multa total asciende a 20.49 UIT, lo que equivale a S/ 109,621.50, como resultado de dos casos distintos en los que se vulneraron los derechos de los consumidores.

El primer caso se refiere a una clienta que contrató un crédito con el banco, el cual le ofreció un seguro de bien inmueble para garantizar el pago. Sin embargo, cuando la consumidora intentó activar dicho seguro debido a los daños que sufrió su vivienda por las lluvias en 2023, descubrió que la póliza no se encontraba vigente.

La investigación de la Sala determinó que el BCP generó una "falsa expectativa" sobre la vigencia del seguro y, adicionalmente, modificó el cronograma de pagos del crédito de la clienta sin su consentimiento previo. Por estas faltas, se le impuso a la entidad una multa de 13.6 UIT y se le ordenó realizar una nueva liquidación de la deuda bajo las condiciones pactadas originalmente, entregando a la usuaria un cronograma claro y actualizado.

El segundo procedimiento sancionador involucró a otra usuaria, quien denunció el retiro no autorizado de S/ 16,084 de su cuenta de ahorros. Aunque el BCP argumentó que la operación se había realizado correctamente y que fue validada con una clave digital y un token, la Sala del Indecopi concluyó que el banco no cumplió con su deber de seguridad. Específicamente, se determinó que la entidad no notificó de manera oportuna a la clienta sobre el movimiento en su cuenta, incumpliendo así los estándares de seguridad digital que deben proteger al consumidor.

Como resultado de este segundo caso, la Sala confirmó una multa de 6.89 UIT y ordenó al BCP el reembolso íntegro del dinero sustraído (S/ 16,084) más los intereses generados.