Interseguro multada con más de S/ 122,800 por incumplir con plazos del SOAT: ¿Qué pasó?

Interseguro Compañía de Seguros S.A. fue sancionado con una multa significativa de 22.97 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 122,889.50, por no responder en el plazo legal a una solicitud de indemnización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT); así lo informó la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi.

Además de la multa, se ha ordenado a la aseguradora pagar una indemnización por invalidez permanente parcial a la consumidora afectada.

El caso se originó en noviembre de 2021, cuando la denunciante, quien viajaba como pasajera en Chiclayo, sufrió un accidente de tránsito que le causó un deterioro físico significativo. Como resultado, la consumidora quedó con una invalidez permanente parcial del 90 %.

En noviembre de 2023, la afectada solicitó a Interseguro la indemnización correspondiente al SOAT. Sin embargo, la aseguradora no le notificó una respuesta válida dentro de los 10 días establecidos por el Reglamento del SOAT. Ante esta omisión, la SPC determinó que Interseguro incumplió con su obligación de idoneidad en el servicio.

Como medida correctiva, el Indecopi ha ordenado a Interseguro que otorgue a la consumidora la prestación económica por invalidez permanente parcial, ascendente a S/ 17.820, más los intereses legales acumulados desde el vencimiento del plazo original de la aseguradora hasta que se realice el desembolso.