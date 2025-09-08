Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48

Interseguro multada con más de S/ 122,800 por incumplir con plazos del SOAT: ¿Qué pasó?

Interseguro sancionada por no responder a tiempo pedido de indemnización del SOAT
Interseguro sancionada por no responder a tiempo pedido de indemnización del SOAT | Fuente: Interseguro
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Indecopi sancionó a Interseguro con una multa de S/ 122,889.50 por no responder a tiempo una solicitud de indemnización del SOAT. Además, ordenó pagar S/ 17,820 más intereses a una pasajera con invalidez parcial del 90 % tras un accidente ocurrido en Chiclayo en 2021.

Interseguro Compañía de Seguros S.A. fue sancionado con una multa significativa de 22.97 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 122,889.50, por no responder en el plazo legal a una solicitud de indemnización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT); así lo informó la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi.

Además de la multa, se ha ordenado a la aseguradora pagar una indemnización por invalidez permanente parcial a la consumidora afectada.

El caso se originó en noviembre de 2021, cuando la denunciante, quien viajaba como pasajera en Chiclayo, sufrió un accidente de tránsito que le causó un deterioro físico significativo. Como resultado, la consumidora quedó con una invalidez permanente parcial del 90 %.

En noviembre de 2023, la afectada solicitó a Interseguro la indemnización correspondiente al SOAT. Sin embargo, la aseguradora no le notificó una respuesta válida dentro de los 10 días establecidos por el Reglamento del SOAT. Ante esta omisión, la SPC determinó que Interseguro incumplió con su obligación de idoneidad en el servicio.

Como medida correctiva, el Indecopi ha ordenado a Interseguro que otorgue a la consumidora la prestación económica por invalidez permanente parcial, ascendente a S/ 17.820, más los intereses legales acumulados desde el vencimiento del plazo original de la aseguradora hasta que se realice el desembolso.



Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Indecopi Interseguro multa

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA