Julio Velarde indicó que aceptó el ofrecimiento público que le realizó el presidente Pedro Castillo, pero que el nombramiento oficial dependerá del mismo jefe de Estado. | Fuente: Andina

Uno de los principales temas pendientes del Gobierno es el nombramiento de los nuevos miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), lo cual se confirmaría entre septiembre y octubre.

El presidente del BCR, Julio Velarde, ha precisado que se busca un perfil técnico y que no sería recomendable designar a personas que sean políticos o funcionarios públicos.

Pero, ¿qué sucedería con la continuidad de Velarde en el BCR si se nombran directores que sean técnicos?

"Depende, si son gente que no siendo técnicos son personas con las que se puede conversar no hay problema, (pero) si son gente con la que no se puede trabajar en un directorio ya es otra cosa. En principio cuando dije que me quedaría, uno siempre puede renunciar después. Lo que no quiero repetir son experiencias del 2001 a 2006 que fue traumática realmente", dijo al ser consultado en su presentación del Reporte de Inflación de septiembre.

Velarde señaló que en el periodo 2001 al 2006 el BCR tuvo un directorio en el cual renunciaron dos presidente, un vicepresidente, y otros miembros del directorio, "nunca hubo tantas renuncias en un directorio como en ese periodo".

Para evitar una situación similar, Velarde comentó que durante sus conversaciones con el presidente Pedro Castillo se ha discutido la necesidad de un directorio técnico, pero aún no se han definido posible nombre.

"Lo que quería era evitar un directorio conflictivo y nada más, no era estar imponiendo directores", señaló el economista.

Además, comentó que ya ha conversado con el ministro de Economía, Pedro Francke, sobre el perfil de directores que se están buscando.