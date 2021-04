El Banco Central de Reserva (BCR) ha mantenido su autonomía frente al poder político durante casi cuatro décadas | Fuente: Andina

El Banco Central de Reserva (BCR) ha mantenido su autonomía frente al poder político durante casi cuatro décadas y ha podido cumplir con relativo éxito el mandato que le otorga la Constitución: Mantener la estabilidad monetaria, es decir, evitar que la inflación socave el bolsillo de los peruanos, pero ¿qué proponen los candidatos en torno a esta institución?

Fuerza Popular plantea que el BCR siga promoviendo medidas que dieron resultado durante la primera ola, como Reactiva, mientras que Juntos por el Perú y Acción Popular proponen medidas más intervencionistas como regular las tasas de interés que cobran los bancos.

Sin embargo, Luis Alberto Arias, exdirector del BCR, sostiene que estas medidas vulnerarían la independencia del ente emisor.

“En ese contexto que se bajará la tasa de interés de referencia o implementar reactiva o control a la tasa de interés no corresponde porque en todos esos casos hay violación de la autonomía. Es el directorio y el presidente quienes determinan si la tasa sube o baja, o se inyecta liquidez. No corresponde al Presidente de la Republica ese tipo de propuestas”, comentó a RPP Noticias.

Elmer Cuba, miembro actual del Directorio del BCR, explica que de acuerdo con la Constitución y con su ley orgánica, el Banco Central tiene como único gran objetivo preservar la estabilidad monetaria. Sin embargo, el partido Victoria Nacional propone darle otras responsabilidades, como enfocarse en el empleo y en el crecimiento económico.

“La única meta del BCR, según la Constitución y la ley orgánica, además de administrar las reservas, es mantener la estabilidad monetaria del país, que se mantiene en una estabilidad baja y estable. Si se quiere incrementar nuevos objetivos hay que cambiar la Constitución o la misma ley orgánica del banco”, dijo.

Arias Minaya resaltó que una vez ratificado el presidente del BCR, allí culmina la potestad del Ejecutivo y el Congreso. “Ningún director representa algún interés particular, son autónomos”

Por su lado, la agrupación política Podemos Perú plantea que el BCR compre la deuda de consumo a todos los peruanos con un monto máximo de S/35 mil. Pero, nuevamente, esto no sería posible dado que no es su función y atenta contra su independencia, según explicó Marcel Ramirez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP

“A partir de los 90 y gracias a su autonomía, el BCR ha ganado credibilidad y predictibilidad. Ha logrado reducir la dolarización y mantener controlada la inflación. Por esta razón, la autonomía e institucionalidad del BCR debe ser respetada por quienes conduzcan las decisiones del país. Es una precondición para la recuperación y crecimiento de nuestra economía”, señaló

Los expertos coinciden en que las decisiones del BCR las debe seguir tomando el presidente de la institución con su Directorio, sin ningún tipo de presión política y solo obedeciendo a criterios técnicos.