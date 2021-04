Barbarán es candidata al Congreso. | Fuente: Facebook: Rosangella Barbarán | Fotógrafo:

La candidata al Congreso por Fuerza Popular Rosangella Barbarán manifestó que su agrupación política no volverá a caer en la confrontación, característica que tuvo durante el periodo 2016-2019. En diálogo con RPP Noticias, dijo que su responsabilidad si resulta elegida parlamentaria será promover una política de consenso.

“Nosotros sabemos qué hechos no se deberían volver a cometer, como, por ejemplo, caer y no poner paños fríos. Mi responsabilidad es promover una política de consenso. Necesitamos dialogar. He convivido con jóvenes de diferentes partidos políticos […] en una beca que nos habían otorgado. Es difícil cuando hay marcadas diferencias en ideas, pero no imposible. Es lo que necesitamos en este nuevo Congreso”, dijo.



La candidata por Fuerza Popular también criticó que los ministerios de Salud y Educación hayan devuelto al Tesoro más del 40% de su partida presupuestal destinada al ámbito de proyectos.



“Si ustedes revisan la consulta amigable del MEF pueden darse cuenta que dentro de los proyectos, que es donde se mide mejor la efectividad que tienen los ministerios, han devuelto más del 40% tanto en salud como educación. El avance presupuestal no está simplemente para que uno lo devuelva. El país está inmerso en una crisis sanitaria donde nuestros hijos no pueden acceder a educación de calidad, no se puede dar el lujo de devolver el dinero”, dijo.



Las elecciones generales del 2016 otorgaron a Fuerza Popular 73 escaños en el Parlamento. Tras la disolución constitucional del Congreso y las elecciones congresales del 2020, Fuerza Popular tuvo 15 escaños.

