El retraso en la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit añadió más preocupación a los inversores. | Fuente: EFE | Imagen referencial

Las bolsas europeas sufrieron fuertes caídas este lunes 21 de diciembre tras el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido.



Se conoció que: Madrid ha bajado un 3.08 %, Fráncfort un 2.82 %, Milán un 2.57 %, París un 2.43 % y Londres un 1.73 %.



El índice Eurostoxx50 de las 50 empresas de mayor capitalización ha bajado un 2.74 %



Esto se ha provocado luego que el fin de semana se revelara que el Gobierno británico comunicó que ha comenzado a propagarse una variante del virus que se transmite supuestamente con mayor facilidad, por lo que el número de pacientes hospitalizados ha aumentado y se acerca a los peores momentos de la primera ola a principios de año.



Mientras tanto, el retraso en la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit añadió más preocupación a los inversores después de que en la medianoche del domingo venciera la fecha límite para tener un acuerdo.



A esto se ha sumado el cierre de fronteras por parte de varios países a vuelos o transbordadores procedentes del Reino Unido a raíz de la aparición de una nueva variante del coronavirus en Londres y el sureste de Inglaterra.



Por otro lado, Wall Street abrió este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se dejaba un 0.39 % pese al acuerdo para un segundo plan de estímulo por la pandemia en Estados Unidos



El selectivo S&P 500 perdía un 0.99 y el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, bajaba un 0,89 % a la hora del cierre de los mercados europeos.



El precio del petróleo intermedio de Texas caía el 4.06 % hasta US$ 47.24 por barril y el crudo Brent bajaba un 4.04 % hasta US$ 50.15.



El euro abrió a la baja y más tarde moderaba los descensos a solo un 0.11 % hasta US$ 1.2236, mientras que la onza de oro bajaba el 0.17 % y se situaba en US$1,887.

Con información de EFE.