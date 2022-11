Para recibir el bono alimentario el ingreso mensual de su hogar no podrá superar los S/ 1,025. | Fuente: Andina

Hoy inicia el pago del Bono Alimentario de S/ 270, dirigido a más de 4.2 millones de personas ante el alza de la inflación, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

"El cronograma de pago empieza a partir de hoy, por la norma tenemos plazo de pago hasta el 30 de abril", dijo Hernan Pena, director ejecutivo de Pensión 65.

El funcionario precisó que a partir de hoy estará disponible la entrega del bono en las modalidades de pago de depósito en cuenta, de billetera digital y de ventanilla en el Banco de la Nación.

"No se acerquen directamente a los bancos, primero fijénse en que periodo les toca cobrar durante estos meses. Tenemos a disposición la web bonoalimentario.com.pe donde va a estar la fecha específica", agregaron.

Cabe mencionar que el pago en agencias bancarias aplicará solo para las personas que no tienen cuenta en bancos o entidades financieras y tampoco tienen una línea de celular a su nombre.

Para la modalidad de depósito en cuenta, Pena señaló que se tendrá el apoyo de 16 instituciones financieras. Esta modalidad aplica para aquellos beneficiarios que ya tengan abierta una cuenta con alguna entidad financiera y podrán retirar el dinero en cualquier momento a través de cajeros automáticos o agentes autorizados.

En el caso de aquellos que les corresponda cobrar por billetera digital, pero para quienes aún no la tengan activa y se afilien hoy podrán cobrar a partir del 24 de noviembre.

Otra modalidad que se aplicará será el de carritos pagadores, también conocida como empresas transportadoras de valores (ETV). Esta está dirigida a los beneficiario en las las localidades más alejadas del país, especialmente de la sierra y selva, donde no existen entidades financieras.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

El Midis indica que las personas ya pueden ingresar a la web bonoalimentario.gob.pe para identificar si les corresponde recibir el bono. Solo necesitan ingresar al enlace, colocar su número de DNI y la fecha de emisión de su documento.

Otra opción es llamar a la línea gratuita 101, donde podrán consultar si son beneficiarios de lunes a sábado desde las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. Esta línea no opera durante los feriados y días no laborables.

Recuerda no compartir información personal a extraños, no aceptes ayuda de grupos en redes sociales ni acudas a tramitadores para saber si puedes cobrar el bono alimentario, pues podrías ser victima de una estafa.