Renta Joven iniciará con un lanzamiento de 2,00 bonos en tres ciudades: Lima, Arequipa y Trujillo. | Fuente: GETTY

Entre setiembre y octubre de este año el Estado peruano empezará a otorgar el bono de alquiler dirigido a parejas jóvenes de bajos recursos. Entre los requisitos para acceder a este beneficio están ser mayores de edad, menores de 40 años y tener el sueño de la casa propia.

Subsidio estatal

Los beneficiarios de este subsidio recibirán mensualmente por cinco años la suma de 500 soles, que les permitirá pagar parte del alquiler de una vivienda, ahorrar para juntar o completar el monto necesario para la cuota inicial de un departamento, explicó el ministro de Vivienda, Miguel Estrada.

"El 70 por ciento de esos 500 soles va para el pago del alquiler y el 30 por ciento va a una cuenta administrada por el Fondo Mivivienda", sostuvo Estrada.

Por su parte, el abogado inmobiliario, Pío Salazar detalló que pueden calificar a esta ayuda estatal las parejas conformadas por padres e hijos, hermanos, esposos, convivientes o amigos, que en conjunto tengan un ingreso mensual no mayor a los 3 mil 538 soles.



Las viviendas para alquilar deberán tener una renta mensual mínima de 750 soles y máxima de mil 560 soles.

"Existe un segundo grupo, dos personas que no sean dependientes, es decir pueden ser dos adultos, no habla de que tengan que tener una relación sentimental, de hecho nada impediría que puedan ser dos mujeres o dos varones. La única restricción que existe es quien te alquila el inmueble no sea tu pariente", dijo.

Más caro

Ricardo Arbulú, vocero de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, comentó que los precios de las viviendas a julio de este año han subido 6 por ciento, sin embargo anotó que este avance es menor al registrado en años anteriores, por lo que recomendó a las familias a animarse a comprar una propiedad.



"Es un buen momento para comprar una vivienda porque hay tasas de interés bajas, luego facilidades que da el gobierno con el retiro del 25% de las AFP, el bono verde que ha sido muy exitoso o estos bonos que están sacando específicamente, y también el crédito hipotecario que hay una tasa baja históricamente", comentó Arbulú.

Tenga en cuenta que los beneficiarios además de no ser propietarios, ni copropietarios de alguna vivienda, terreno o aires independizados para vivienda; tampoco deben poseer un bien inmueble o haber sido favorecidos en algún momento por el Fondo Mivivienda.