CADE 2022: "Es ineludible que los empresarios asuman un mayor nivel de protagonismo para retomar el crecimiento económico"

CADE Ejecutivos 2022 se realizará de manera presencial entre el 8 y el 10 de noviembre en Paracas | Fuente: Andina

Luego de dos años de realizarse de manera virtual, CADE Ejecutivos regresa de manera presencial este 2022 y en su lugar de origen: el balneario de Paracas, en la región Ica. En esta edición, la número 60, el lema trata de ir acorde con los actuales tiempos: “El Perú en emergencia, los peruanos en acción”.

En Enfoque de los Sábados, Gonzalo Galdós, presidente del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), y Felipe Valencia Dongo, presidente ejecutivo de CADE 2022, hablaron respecto a las mesas temáticas y la visión que impulsa esta nueva edición del ya tradicional evento.

"Los empresarios deben recuperar el liderazgo que les corresponde"



Gonzalo Galdós señaló que, además de la "expectativa por volver a estar juntos e interactuar" tras dos años de virtualidad, CADE 2022 busca plantear rutas de acción a los empresarios frente a la actual coyuntura social y política.

"Hay una razón de fondo y es que este CADE está organizado en medio de una coyuntura muy compleja para el país, en medio de una crisis y emergencia en donde cada minuto cuenta, y los empresarios necesitan recuperar el liderazgo que les corresponde en la sociedad (...), tiene que ser un punto de inflexión en la posición de los empresarios frente a la coyuntura y frente a la situación, cómo enfrentarla y qué compromisos somos capaces de establecer y de suscribir", indicó.



En ese sentido, indicó que, durante mucho tiempo, los empresarios han estado a la expectativa de que "el Estado asuma un rol de liderazgo en ciertas políticas que promuevan el crecimiento y el desarrollo del país"; pero que éstas no se han concretizado.

"En esa dimensión, los empresarios estamos en un dilema sobre si tenemos que tener más protagonismo que el que nos corresponde en la economía, en torno a la inversión y la generación de empleo y la inversión. En este momento, en que el Perú está en emergencia, ese rol es ineludible porque, aparentemente, esta crisis no se va a poder superar si no hay inversión, si no retomamos el crecimiento que corresponde y si no continuamos reduciendo la pobreza en una medida determinada", refirió.

En esa línea, señaló que los empresarios han "asumido compromisos" con el país, tales como "seguir operando" pese al "clima adverso" o buscar alternativas de mejora "para que haya una nueva inversión", y, por ello, están en la capacidad de exigirle al Estado que se cumplan "condiciones" de estabilidad.

"Tenemos la capacidad de exigir el cumplimiento de ciertas condiciones: que se retome una institucionalidad sólida en los poderes del Estado, que se reconozca que este crecimiento no puede ser el marginal producto de la estabilidad de los últimos años y, tercero, que no haya interferencia de poderes, porque en este clima adverso, los empresarios somos capaces de generar mayor valor comparativo", precisó.



Además, remarcó que la ciudadanía espera que los empresarios puedan sumar esfuerzos en la construcción de un futuro frente al clima de inestabilidad.

"La nación está pidiendo a los empresarios que ayuden a construir un futuro para el país que está amenazado por esta incertidumbre y esta situación de emergencia. El liderazgo es algo que se necesita en una nación para dar un sentido de dirección, un propósito, una visión de futuro positiva que ayude a todos en la generación de voluntades y alineamiento para salir adelante (…) Lamentablemente, los políticos han fracasado en el ejercicio de ese rol, y le toca a la sociedad construir nuevos liderazgos", subrayó.

Asimismo, indicó que es tiempo de dejar de lado un "lenguaje populista" en contra de la inversión privada.

"Quisiera invocar en general, en este momento difícil y complejo para el país, a que dejemos de utilizar ese lenguaje populista en torno a que se puede construir crecimiento y desarrollo sin la empresa privada. Eso es inviable y ya está demostrado que, en ningún país, incluso en los que tienen una visión política extremista, sin empresa privada no puede haber desarrollo y no puede haber crecimiento", remarcó.

Este año, CADE Ejecutivos contará con 45 expositores nacionales e internacionales | Fuente: Andina

"El mensaje de CADE 2022 es volver a lo esencial"

Por otro lado, respecto a la organización temática del evento, Felipe Valencia señaló que se ha construído en base a "aprendizajes de la psicología".

"Cuando una persona está en crisis, el psicólogo suele recomendar que regrese a lo básico, a lo esencial. Entonces, nuestra interpretación es que eso ocurre también para una familia, una empresa y un país. El Perú está en crisis política, social y económica, y el mensaje de esta edición de CADE es volver a lo esencial, a lo indispensable", explicó.

Al respecto, señaló que "lo indispensable para el Perú" está enmarcado dentro de 3 ejes que componen la estructura del evento.

"Qué es lo indispensable para el Perú (…) En primer lugar: inversión privada para el progreso; en segundo lugar: un Estado que funcione; y, en tercer lugar: instituciones sólidas y democracia. ¿Y cuál es la novedad en el mensaje? Estamos planteando que estas 3 líneas de acción no son un objetivo noble a largo plazo, no es algo aspiracional, son urgentes e irrenunciables", indicó.

"Entonces, el mensaje de esta edición de CADE es volver a los indispensables, obsesionarnos con los indispensables", agregó.

Respecto a los expositores, Valencia resaltó la presencia de Waldo Mendoza, economista ayacuchano y exministro de Economía; Carlos Añaños, empresario ayacuchano y fundador de Aje; y Abilia Ramos, presidenta de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho (SJL).

"Estará Abilia Ramos, en un panel necesario de lucha contra el hambre. Ella es la presidenta de la Red de Ollas Comunes de SJL, administra una Olla Común y es una líder de la sociedad civil que nos va a comentar como lucha contra el hambre en su día a día", explicó.

Asimismo, señaló que los acompañarán representantes del Estado como el presidente del BCRP, la presidenta del Poder Judicial, el ministro de Economía y la defensora del Pueblo. Respecto al presidente Pedro Castillo, Valencia afirmó que se le había hecho llegar la invitación, pero que aún no había confirmado su presencia.

"Es una tradición que no se ha roto, independientemente de quien es el presidente de la república porque es una invitación a la investidura de la presidencia más que a la persona que lo está ejerciendo", sostuvo.