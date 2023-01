Producción de huevos cayó 20 % por falta de soya para alimentar a las gallinas de postura. | Fuente: Andina

Alex Jerí, representante de la Asociación de Avicultores del Sur, alertó un incremento en el precio de los huevos al sur del Perú; porque cada vez es más difícil llegar a estas regiones; además, el costo de producción se elevó por la falta de soya.

“La gente en el sur está sufriendo con precios altísimos que no es al alcance de la población en general… en el sur tengo entendido que está hasta S/ 8 y hasta S/ 9 y no hay, simplemente no hay abastecimiento porque no se puede mover”, explicó.

Los bloqueos no solo impiden que las cargas lleguen a las regiones del sur, también evitar el ingreso al país de los camiones cargados de soya provenientes de Bolivia. Esto generó una escasez en uno de los productos principales para alimentar a las gallinas de postura.

Aunque en las últimas semanas se registró el ingreso de dos barcos con carga de este grano, Jerí resaltó que toda la mercadería había sido comprada por las grandes empresas como

“Ha llegado el 4 de enero un barco de Romero Trading, pero ya estaba vendido en el camino por las integraciones como San Fernando o Redondos, ellos habían adquirido ya la totalidad. Pedimos para el cierre, pero no había. Después llegó otro barco a la quincena de enero que también estaba sobrevendido”, precisó.

Avisur concentra las avícolas productoras de huevos al sur del Perú, de las cuales las ubicadas en Chincha producen el 60 % del consumo nacional, estas se estaban abasteciendo de soya traída desde Trujillo y para ello pagaron fletes hasta por S/ 5 000, pero ahora el producto escaseó en la referida ciudad.

“Ahora no hay ni en Trujillo ni en ninguna parte y los barcos van a ingresar en el mes de febrero, están programados de Argentina y de Paraguay, inicialmente se dijo que se iba a traer por Chile de Arica y van a embarcar de Bolivia al puerto de Arica, pero también hay bloqueos en Santa Cruz por un tema político interno… estamos bloqueados todos sitios y nosotros o sea desgraciadamente nosotros usamos el 90% en la soya boliviana por costo”

Para complementar el alimento balanceado y reemplazar la soya, los productores usan pasta de algodón y de girasol, pero no da los complementos suficientes. La harina de pescado sería un buen sustitutorio, pero cada saco está a US$ 2 600 la tonelada.