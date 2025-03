Cámara de Comercio de Huancayo exige soluciones para el Aeropuerto de Jauja: "Nos sentimos burlados por el MTC"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo, Fanny Galván Muñico, denunció que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha incumplido su compromiso de mejorar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Francisco Carle de Jauja. La situación, según Galván, afecta gravemente la economía y el turismo en la región.

"Toda la sociedad nos sentimos burlados por el Ministerio de Transportes. Esto se viene gestionando desde marzo del 2024. En una reunión en el Congreso, se comprometieron a invertir S/ 7 millones para el recapeo de la pista de aterrizaje", declaró Galván.

Inicialmente, se aseguró que los trabajos estarían listos en julio, luego en septiembre. Posteriormente, se mencionó una paralización de dos meses entre noviembre y junio. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha concretado la mejora prometida.

Falta de transparencia y retrasos

Fanny Galván reveló que, según CORPAC, no se invirtió el presupuesto asignado debido a que el plan es ampliar el aeropuerto, en lugar de solo darle mantenimiento.

"Pero eso es a corto plazo, es largo. ¿Vamos a esperar cuatro o cinco años? CORPAC nos manifiesta que ya está hecho el mantenimiento, aseguran los vuelos y que están trabajando con Sky", cuestionó.

Además, denunció que no se ha entregado el expediente técnico del mantenimiento de la pista de aterrizaje, a pesar de que se prometió hacerlo.

"Nos dicen ahora que tienen S/ 10 millones para el recapeo de una tercera parte de la pista, pero no garantiza nada. Eso habla CORPAC, pero no se compromete el MTC. Nosotros le pedimos más seriedad porque frente a esta burla, no le podemos creer", agregó.

La Cámara de Comercio de Huancayo ha solicitado una mesa de trabajo con el Gobierno Regional, el MTC y CORPAC el próximo 27 de marzo: "Esperamos que esta vez nos tomen en serio" porque no solo es una pérdida económica, sino que también hay un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

Impacto económico en Huancayo

El cierre del aeropuerto impacta significativamente en la economía local. "Cada día de cierre representa una pérdida de entre S/ 15,000 y S/ 20,000", señaló Galván. Este impacto afecta directamente a sectores como el turismo, hoteles, restaurantes, transporte y exportaciones.

Según Galván, un turista gasta en promedio S/ 500 en la región, lo que implica una pérdida considerable con la disminución de vuelos.