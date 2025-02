De la banca a la fintech, el camino emprendedor de Christophe Robilliard, CEO de Kashin

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christophe Robilliard, CEO de Kashin, estuvo en Negocios 360 por RPP y relató su crecimiento profesional como emprendedor peruano. Su experiencia en el sector financiero y la consultoría lo llevó a fundar su propia startup, impulsando la transformación digital y la inclusión financiera

De la banca a la consultoría

Robilliard inició su carrera en la banca comercial tras culminar sus estudios universitarios. “Saliendo de la universidad entré a trabajar haciendo mis prácticas profesionales. En el Banco HSBC decidieron que mi perfil daba para ser contratado y entré directamente a la banca comercial”, recuerda.

Sin embargo, su camino estaba destinado a cambiar. En paralelo, participó en el proceso de selección de McKinsey, una consultora estratégica prestigiosa: “Decidí quedarme seis meses en banca y luego pasé a trabajar en la consultora”, comenta.

En McKinsey, se dotó de herramientas y metodologías importantes, pero su espíritu emprendedor lo llevó a buscar nuevas oportunidades. Ahí fue cuando recibió una oferta de Easy Taxi, una plataforma de movilidad que transformaría su visión sobre tecnología y los negocios.

El reto de liderar Easy Taxi en Perú

A los 23 años, Robilliard asumió el cargo de country manager de Easy Taxi en Perú, un gran desafío para alguien de su edad. “Fue una de las cosas más locas que hice. De un año para otro, tenía un equipo de 120 personas, habíamos lanzado operaciones en seis ciudades y la responsabilidad era enorme”, señala.

Uno de los momentos más difíciles que enfrentó fue la necesidad de despedir a una parte significativa del equipo por orden del fondo de inversión que respaldaba a la empresa.

“Rocket Internet funcionaba así. De la noche a la mañana te decían: ‘Es hora de bajar costos y lo tienes que hacer’”, recuerda. De esta manera, logró consolidar a Easy Taxi como un actor clave en el mercado peruano.

Uno de los mayores aprendizajes en este periodo fue la importancia de adaptar el modelo de negocio al contexto local. Él recuerda que el modelo original de Easy Taxi estaba diseñado para conseguir un taxi de la calle rápidamente. Pero en Perú, donde la regulación del transporte es deficiente, entendió que lo que la gente necesitaba era seguridad.

"Llegamos a más de un millón de viajes mensuales, que era un montón. Recuerdo cuando pasamos los 1,000 viajes al día, que me parecía increíble, dije: 'Ya, esto no lo para nadie', pero llegamos a los más de 30,000 viajes diarios que generaban ese millón de viajes a al mes", recuerda.

El salto a la fintech Kashin

Tras la venta de Easy Taxi y su fusión con Cabify, Robilliard continuó explorando oportunidades en la tecnología. Así nació Kashin, una fintech con la misión de facilitar el acceso al crédito a través de la tecnología.

“Hoy, una persona en cualquier punto del país, con solo internet, puede obtener un crédito. Antes, eso era impensable”, expresó.

Uno de los logros más importantes de Kashin ha sido su ingreso a Y Combinator, la aceleradora de startups más prestigiosa del mundo.

Para Robilliard, el éxito de una startup no depende únicamente de la idea, sino de la capacidad del equipo para ejecutarla:

“Me rodeé de personas con más experiencia. Mi socio era mayor que yo, aunque no tenía tanta experiencia profesional, pero sí mucha experiencia en tecnología. Él es una persona autodidacta y me hizo entender que había muchas cosas que yo traía de metodologías de prejuicios de consultoría que no se aplicaban en la realidad", por lo que se dedicaron más a escuchar a los usuarios.

Consejos para los emprendedores: aprender antes de lanzarse

Con más de una década de experiencia en emprendimientos tecnológicos, Robilliard enfatiza la importancia de la preparación antes de aventurarse en el mundo de las startups.

"Si quieres entrar en tecnología, no tienes que correr a lanzar una compañía, pero puedes empezar a aprender más de esa industria, entrar a trabajar en cualquier startup que te da un aprendizaje grande como el que tuve en Easy Taxi", finalizó.