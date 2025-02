ATU multará con hasta 2 UIT a taxistas u operadores que realicen colectivo en Lima

Las sanciones contra los taxistas que incumplan esta medida se puede agravar si son también responsables en un accidente de tránsito.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aprobó este domingo una modificación a su reglamento para la prestación del servicio de taxis. En ese sentido, la entidad anunció nuevas multas para aquellas empresas operadoras o conductores que realicen servicio colectivo en las calles de la capital.

Según precisaron, esta medida busca frenar el uso indebido de estos vehículos y fortalecer la formalidad en el sector.

La norma, publicada hoy en el diario El Peruano, señala que la multa para los operadores será de 1 UIT (S/ 5 350), mientras que para el conductor será de 0,75 UIT (S/4 012).

En caso de que esta infracción se agrave por ser responsables de un accidente de tránsito, las sanciones económicas serán más severas: 1.5 UIT (S/8 025) y 2 UIT (S/10 700), respectivamente.

"Se busca precisar que el operador y conductor habilitado para prestar el servicio de taxi están prohibidos de ofertar o prestar servicio en una modalidad no permitida, mejorando así los niveles de cumplimiento. De esta manera, la ATU continuará incentivando la formalización del servicio de transporte en todas sus modalidades", se lee en un comunicado emitido por la institución.

Unos 61 vehículos tienen multas de hasta un millón de soles

La ATU también informó la semana pasada que logró, durante un operativo, el internamiento de 61 vehículos que realizaban el servicio de transporte público de forma irregular en diversos distritos de Lima.

Entre el pasado lunes 20 y el viernes 24 de enero, la entidad verificó que 15 vehículos eran conducidos por choferes que no tenían licencia, 26 no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, y 35 unidades no tenían el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

Uno de los casos más llamativos fue el del vehículo de placa A7B-779, tipo cúster, que registra multas por S/ 898 000 en su historial, principalmente por informalidad y por ser conducido por un conductor sin licencia.

Otro de los vehículos, la unidad de placa A5C-704 tiene más de S/ 85 000 en multas por diversas infracciones a la normativa de transporte.