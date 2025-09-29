Cobro de TUUA de transferencia iniciará el 27 de octubre para conexiones internacionales: ¿Cuándo empezará para vuelos nacionales?

Lima Airport Partners (LAP), el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), anunció una prórroga en su política de descuentos para la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión, modificando las fechas de inicio del cobro efectivo.

La política comercial, establecida originalmente el 22 de mayo, contemplaba un descuento del 100 % en la TUUA de transferencia para pasajeros con conexiones internacionales y nacionales en el nuevo terminal, con una vigencia inicial del 1 de junio al 25 de septiembre de 2025. Sin embargo, RPP tuvo acceso a un documento en el que se informa la extensión del plazo por parte de LAP.

Nuevas fechas clave para los pasajeros

Según el comunicado oficial de LAP, las nuevas fechas de inicio para el cobro de la TUUA de transferencia son las siguientes:

Conexiones Internacional-Internacional (Int-Int): Los pasajeros que realicen este tipo de conexión seguirán disfrutando de un descuento del 100 %. El cobro de esta tarifa comenzará a aplicarse a partir del 27 de octubre de 2025 . El documento precisa que "el descuento del 100 % en el cobro de la TUUA de Transferencia Int-Int se mantendrá vigente hasta el 26 de octubre de 2025, iniciándose el cobro efectivo a partir del 27 de octubre de 2025".

Conexiones Doméstica-Doméstica (Dom-Dom): Para los vuelos de conexión dentro del país, el beneficio se extenderá por un período más largo. El cobro efectivo iniciará el 1 de enero de 2026. Esta medida, sin embargo, está sujeta a negociaciones. LAP señala que el descuento se mantendrá "hasta el 31 de diciembre de 2025, iniciándose el cobro efectivo a partir del 1 de enero de 2026, en la medida que no se logre un acuerdo con el Concedente para extender el descuento del 100 %".

¿Cómo se realizará el pago?

Una vez que los periodos de prórroga finalicen, LAP ha dispuesto diversos métodos para que los pasajeros puedan realizar el pago de la tarifa. Entre las opciones se encuentran una plataforma de pago en línea y puntos de cobro físicos ubicados en el aeropuerto.

Adicionalmente, existe la posibilidad de que los pasajeros no necesiten realizar un pago directo en el aeropuerto. LAP informa que si las aerolíneas suscriben los acuerdos correspondientes, "la TUUA de Transferencia correspondiente será incluida en los boletos aéreos emitidos por dichas compañías aéreas".

Finalmente, la concesionaria enfatiza que esta prórroga es una decisión comercial y no invalida su derecho a cobrar la tarifa. "La presente política comercial no representa bajo ningún motivo una renuncia del concesionario al derecho de cobro de la TUUA de transferencia establecido en el Contrato de Concesión y confirmado por Ositran".