MTC confirma que vehículo extraño ingresó a zona restringida del Aeropuerto Jorge Chávez

LAP ha negado que hoy se haya reportado un incidente similar al del 12 de setiembre. | Fuente: LAP / MTC

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, confirmó que un vehículo extraño a las operaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ingresó a una zona restringida del terminal aéreo el pasado 12 de setiembre.

La unidad habría ingresado a un aérea cercana al punto donde se abastece de combustible a los aviones.

En esa misma línea, el titular del MTC señaló que la mañana de este jueves se registró un episodio similar en el terminal aéreo. Por ello, según explicó, personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) acudió hoy al aeropuerto internacional.

“En primer lugar, hoy día mismo acaba de ocurrir otro caso similar al 12 de setiembre. Me comuniqué con Ositrán y en estos momentos están tomando las acciones correspondientes y están allá. Van a tener que [revisar] si es que hay negligencia y comprobarse. Por eso están allá. Van a tomarse las acciones que corresponden y las acciones que corresponden serían sancionables, penalidades o multables”, precisó.

RPP se comunicó con Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto, la cual nos indicó que vienen realizando las investigaciones relacionadas al incidente. Asimismo, han negado que hoy se haya reportado un incidente similar al del 12 de setiembre.

César Sandoval, titular del MTC. | Fuente: RPP

Ositrán envía oficio a LAP

Hoy, 13 días después de registrarse el incidente, Ositrán envió un oficio al gerente general de LAP, Juan José Salomón, el cual tiene como asunto: “Incursión de vehículo no autorizado en área de movimiento, en calles de rodaje Quebec, Romero y Mike del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez (AIJC)”.

El documento menciona un “reporte de Accidente Incidente y el Informe Operacional de la Torre de Control elaborado por CORPAC, en donde se informa que el día 12 de septiembre a las 21:58 UTC (17:58 hora local), un vehículo rojo no identificado ingresó al área de movimiento del” aeropuerto, “por la calle de rodaje Quebec en momentos” en que una aeronave de LAN PERU, que partía de Lima hacia Chiclayo, rodaba por la misma”.

“El vehículo intruso continuó su recorrido por las calles de rodaje Romeo y Mike, siendo finalmente interceptado en la Plataforma Este. De la revisión de la documentación antes mencionada, se advierte que el ingreso de dicho vehículo se habría producido sin autorización de la Torre de Control, comprometiendo la seguridad operacional del aeropuerto y generando un riesgo directo para las aeronaves en rodaje. Asimismo, se desconoce la forma cómo el vehículo en mención accedió al Aeropuerto y al área de movimiento, lo que evidenciaría deficiencias en los controles de acceso a zonas restringidas”, acota.

De la revisión de la documentación, señala el oficio, se advierte que el ingreso de dicho vehículo se habría producido sin autorización de la torre de control, comprometiendo la seguridad operacional del aeropuerto y generando un riesgo directo para las aeronaves en rodaje.

En consecuencia, agrega, los hechos descritos constituyen un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales vinculadas con las operaciones seguras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por ello, Ositrán ha brindado 10 días hábiles de plazo, desde mañana, a LAP para que brinde las aclaraciones pertinentes del caso.

