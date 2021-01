El Coes señala que las cartas fueron publicadas a solicitud del Subcomité de Usuarios Libres del Coes y de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) por motivos de transparencia. | Fuente: Andina

Hace dos meses una sentencia de la Corte Suprema falló a favor de Luz del Sur y ordenó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) modifique la regulación eléctrica para resolver distorsiones en los precios del gas natural.

Pese a que el Minem asegura que esto no afectará a las tarifas eléctricas para las familias, la discusión al respecto continúa.

El encargado de redactar la propuesta técnica con las nuevas disposiciones es el Comité de Operación Económica del Sistema (Coes), cuyo plazo para presentar el documento es el próximo 04 de febrero.

A pocos días de cumplirse el plazo, el Coes denunció que la empresa de electricidad está ejerciendo presiones para que adopten su postura legal, según se reveló en El Comercio.

A través de cartas enviadas al Coes, y filtradas por el comité, la empresa señala que están obligados a "aprobar en su propuesta que los factores 'take or pay' y 'ship or pay' son costos variables y éstos deben estar incluidos en la información a ser presentada al COES por las termoeléctricas".

Es decir, se solicita que los contratos 'take or pay' y 'ship or pay', con los que las centrales térmicas se abastecen de gas natural, sean considerados costos variables y no fijos lo que podría incrementar costos para industrias en el mercado libre.

Según la misiva enviada el 12 de enero, se advierte al director del COES, César Butrón, que el incumplimiento de la sentencia acarreará de forma directa una "responsabilidad penal, civil y administrativa".

Ante esto, el COES respondió que este accionar de la empresa puede ser considerado como una amenaza, pues no les corresponde determinar la legalidad de la actuación del comité.