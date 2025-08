¡Ordenan su retiro del mercado! Indecopi alerta sobre resultado crítico en control de calidad de la crema facial “Argan Oil Día y Noche”

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) detectó un resultado crítico en control de calidad del lote N.º 202210X y ordenó su retiro inmediato.

¿Tienes una rutina de skincare y usas la crema facial Argan Oil Día y Noche de la marca BACC? Si la respuesta es sí, es mejor que revises el número de lote.

El Indecopi, a través de su Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos, informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha ordenado el retiro del lote N.º 202210X tras detectar un resultado crítico en el control de calidad.

El producto, de origen chino y fabricado por Jiedong Xuemei Cosmetic Co., Ltd., no superó el ensayo de límite microbiano, lo que representa un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

En Perú, la titular de este cosmético es Droguería Solana Comercial S.A.C.

Ante esta situación, la Digemid ha dispuesto el retiro inmediato y destrucción de todas las unidades del lote afectado, que cuenta con el Registro Sanitario NSOC86076-18CO. Además, recomienda a los usuarios suspender su uso, revisar si poseen este lote específico y reportarlo al proveedor.

Esta advertencia forma parte de la labor del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, que difunde información sobre productos y servicios que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para los consumidores.

Para conocer los detalles sobre esta alerta, los ciudadanos pueden ingresar al portal de alertas del Indecopi.