El pago se deberá realizar máximo el 15 de diciembre. | Fuente: Andina

En unos días los trabajadores del sector privado recibirán el depósito de su gratificación de diciembre 2022, pago que las empresas realizan todos los años.

Las empresas tendrán hasta el 15 de diciembre para entregar este beneficio laboral a sus empleados, acorde a la Ley de Gratificaciones N° 27735, pero ¿sabes cuánto te pagarán?

El monto que se entrega de gratificación es equivalente a la última remuneración básica del trabajador, sin descuentos, lo cual también dependerá del tiempo que haya laborado el empleado en la misma empresa.

Además de esto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) precisa que sumada a la gratificación se debe percibir una bonificación extraordinaria.

Para los trabajadores que cuyo seguro esté afiliado a EsSalud, la bonificación será del 9% de tu sueldo, mientras que los afiliados a una Empresa Prestadora de Salud (EPS) tendrán una bonificación que es igual al 6.75% de su remuneración.

Por ejemplo: Si el trabajador tiene un salario bruto de S/2,000, se estima que su sueldo neto es de unos S/1,740, por lo que su gratificación más bonificación será de S/2,180. Esto significa un 25% más del ingreso neto.

¿Quiénes reciben el pago?

La CCL señala que tienen derecho a la gratificación los trabajadores subordinados de la actividad privada con contrato indefinido, a plazo fijo y a tiempo parcial, pues para percibir este beneficio no se requiere que el trabajador haya laborado la jornada mínima de cuatro horas diarias.

En el caso de los trabajadores de las pequeñas y microempresas, contratados luego que estos negocios entraran en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), la gratificación será equivalente a medio sueldo.

No podrán recibir este beneficio laboral aquellos empleados que hayan acordado con la empresa percibir una "remuneración anual integral". La 'grati' y la CTS ya se encuentran incluidas en ese pago.

Otros trabajadores que no pueden recibir la gratificación son los trabajadores independientes, pues no están ujetos a subordinación laboral con la empresa y no se encuentran en planilla, sino que están regulados por el código civil de locación de servicios.

Asimismo, tampoco se entregará gratificación a los practicantes, pero ellos sí reciben una subvención extra por cada seis meses de trabajo.