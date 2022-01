Los estudiantes pueden realizar prácticas en una empresa por un periodo máximo de 2 años. | Fuente: Andina

Ahora los jóvenes peruanos podrán validar su tiempo de prácticas profesionales y preprofesionales como experiencia laboral al postular a un empleo.



"La primera barrera que tenemos los jóvenes para insertarnos al mercado laboral formal es la falta de experiencia laboral, y por fin en el Perú se va reconocer tanto la experiencia laboral en prácticas pre y profesionales", comentó en RPP la congresista Rosangela Barbarán, quien impulsó la medida.

Esta norma indica que se reconocerá las prácticas preprofesionales que se hayan realizado por un tiempo mínimo de tres meses, y se indica que las prácticas profesionales podrán ser reconocidas si son realizadas hasta por un periodo de 24 meses.

"Se van a beneficiar todos los egresados de todas las universidades e institutos y nos va a permitir reconocer a aquellos jóvenes que repiten las practicas", dijo la legisladora.

Barbarán señaló que se espera que con este cambio en la legislación de practicas, que deben estar registradas tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Trabajo, los jóvenes tengan una mayor facilidad para trabajar en entidades del Estado.

"El Estado es el primero en poner trabas, cuando te presentas te piden "5 años de experiencia laboral" y cuando les dices "he sido practicante por dos años y medio en una institución" no lo cuentan, cuentan la experiencia desde el día que has empezado a trabajar contratado", comenta.

Además, señala que la norma tiene una disposición complementaria que va a permitir a los jóvenes egresados en pandemia del 2019 al 2022 puedan tener un plazo mayor para que puedan acceder a unas prácticas"

La congresista agregó que se estarán evaluando otras medidas para impulsar el empleo juvenil, entre ellas los incentivos tributarios para que las empresas contraten jóvenes o el reconocimiento del voluntariado.