El economista señala que si el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, es nombrado presidente debería firmar un documento denominado 'Hoja de Ruta'. | Fuente: Andina

La situación electoral en el país continúa afectando a la economía peruana, y según el economista Melvin Escudero, los inversionistas no creerán al 100% en los pronunciamientos del candidato presidencial Pedro Castillo hasta que vean acciones concretas.

"Se ha contradicho tantas veces el sr. Castillo que los mercados le creen parcialmente, ya no están seguros de nada y hasta no ver algo concreto, probablemente no le van a creer al 100%", dijo el economista en RPP Noticias.

Por ello, Escudero señala que si el candidato de Perú Libre es nombrado presidente debería firmar un documento denominado 'Hoja de Ruta'.

"Si el sr. Castillo es nombrado presidente un hecho concreto es que públicamente firme algún tipo de documento que tranquilice a la población, algunos lo denominan 'Hoja de Ruta'. Habrá que ver si es una especie de acuerdo nacional por el país o un compromiso por el desarrollo del Perú, pero sí es importante poner sobre el papel un contrato que le dé credibilidad a las palabras", señaló.

Asimismo, indicó que hay otros tres elementos importantes que se deberían tener en cuenta en el siguiente gobierno.

"Deben tener en cuenta el tema del equilibrio fiscal; el tema del respeto a la propiedad privada y la iniciativa privada para hacer empresa, se ha hablado mucho de intervenciones y expropiaciones; y finalmente son importantes los candados que pueden impedir cualquier irregularidad desde el Poder Ejecutivo, uno de ellos son los tratados de libre comercio", sostuvo el experto.

El economista también consideró que la posibilidad de un cambio radical en el capitulo económico de la Constitución podría ser perjudicial para la inversión.

"Si ese cambio de la Constitución va directamente a modificar el modelo económico todo el resto de temas pueden quedar en el vacío. Los inversionistas buscan confianza y seguridad y si les van a mover el piso para que el Estado sea el gran propietario del país, los inversionistas se van a aquellos países que les den las seguridades", dijo Escudero.