Fuente: GETTY

Si vas a postular a tu primer empleo o buscas asumir nuevos retos, no debes olvidar que la preparación para tu entrevista de trabajo es clave.

Busco empleo

Según César Cáceres, docente de la Universidad de Piura, los reclutadores se fijan en cómo presentas tu hoja de vida, documento que debe tener dos hojas como máximo, donde colocarás tu experiencia laboral y los estudios realizados cuidando siempre la veracidad de esa información.

"Por ejemplo si tienes estudios parciales de contabilidad colocarlo explícitamente, en la universidad tal y el periodo que comprendió, sino lo ponemos así podrían pensar que hemos terminado la carrera", sostuvo Cáceres.

El especialista señala además que es importante ser puntual y lo aconsejable es llegar a la entrevista hasta con media hora de anticipación, y que en el caso de las mujeres vistan un sastre de color entero, con una blusa con mangas, aretes pequeños y sin maquillaje que resalte mucho. Mientras que los varones deben usar un terno oscuro con una camisa blanca y una corbata de un solo color.

Primer empleo

Por su parte, Cynthia Sánchez, experta de Talento en Manpowergroup, indica que las personas sin experiencia laboral pueden enumerar en sus hojas de vida sus fortalezas y voluntariados realizados, entre otros, ya que los reclutadores evalúan también las denominadas habilidades blandas asociadas con el liderazgo y las relaciones interpersonales. Asimismo, detalla qué otros aspectos debes tomar en cuenta al redactar tu CV.

“Les recomiendo que evalúen bien el correo que van a consignar en esta hoja de vida, porque por ejemplo cuando he sido más joven he podido crearme megustaelvoley@gmail.com pero no necesariamente este correo para una inserción laboral sea adecuado”, dijo Sánchez.

Sánchez resalta que es necesario que sepas y averigües a qué se dedica la organización a la que estás postulando. Y agrega que si el reclutador consulta si tienes alguna pregunta no debes tener miedo de hacerla pues tu interés es positivo para ellos.