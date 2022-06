Economistas recomiendan ahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos netos. | Fuente: Andina

Con una inflación del 8.78%, el peruano afronta el alza de precios en el transporte, los restaurantes y hoteles, situación que se vuelve insostenible al menos para 3 de cada 10 ciudadanos cuyos ingresos les alcanza "con las justas".

Según un estudio de la consultora Kantar, el 54% de peruanos recortó sus gastos fuera del hogar para priorizar la canasta básica, pero ante el anuncio de escasez de alimentos, ¿qué podemos hacer para administrar mejor nuestros ingresos sin que se afecte tanto el bolsillo?

Planificar, comparar y controlar

Para economista Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de pacífico Business School, hay tres recomendaciones principales a seguir: planificar, comparar y controlar.

"Cuando hablo de planificación me refiero a hacer un presupuesto, planificar mis compras, buscar con tiempo, buscar opciones, cuando hablo de comparación me refiero a mirar opciones por ejemplo a través de aplicaciones como Facilito o mi caserita, buscar opciones en internet. Si quiero comprar un televisor por ejemplo ver las opciones más baratas, con tiempo y la parte de control es revisar que lo que he planificado se haya cumplido y no me esté pasando en los gastos", expresó.

¿Cómo armo mi presupuesto?

El sueldo básico actualmente llega a los 1025 soles, de los cuales alrededor de 450 soles va para la canasta de alimentos, con la subida de precios de los productos como el arroz, el pollo y los huevos, el peruano tiene que reajustar sus gastos.

Arturo García economista de Esan resaltó la necesidad de crear un presupuesto mensual donde se incluyan gastos básicos, pago de deudas, y los ahorros. “Tienen que horrar no menos del 10% de su ingreso neto, establecida la lista de priorizar los gastos básicos como alimentación, vivienda y servicios públicos, además del pago de deudas; luego ver los pagos suntuarios y recortar si no son necesarios”, detalló.

El economista también recomendó que los ahorros deberían estar guardados en una cuenta bancaria a plazo fijo para conseguir mayor rentabilidad y no usarlos en gastos corrientes.

¡Cuidado con las compras por impulso!

Los especialistas pidieron tener cuidado de las compras por impulso; es decir, el café de 2 soles que tomas todos los días, o aquellas ofertas imperdibles que parece que se presentan por única vez en la vida. Estas pueden verse como gastos pequeños, pero a la larga son grandes salidas de dinero.

Paola Del Carpio, coordinadora de Investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), recomienda tener una lista de los productos que vamos a adquirir, llevar efectivo exacto y comprar con tarjeta débito en vez de crédito; además, de otras estrategias en las compras on line.

“Debemos tratar de moderar nuestras compras en línea que son fáciles de hacer con solo un clic de distancia. Si queremos ahorrar es mejor dificultarnos un poco el proceso de compra; por ejemplo, no dejar guardado el número de tu tarjeta en la computadora o el celular, hazte el proceso más tedioso como el ingresar desde cero el número de tu tarjeta para darte un poquito más de tiempo para meditar si realmente quiere eso que te quieres comprar”, precisó.

Aunque el azúcar y los fideos bajaron, las familias compran un 12% menos, incluso los minoristas acuden a abastecerse menos veces por la baja compra ante el encarecimiento de los insumos. Todavía falta un mes para conocer si otra vez la inflación subió, pero a la fecha, solo Lima Metropolitana afronta el más alto índice en los últimos 24 años.